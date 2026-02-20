Convocatoria para Elegir al Nuevo Auditor Superior

Convocatoria para titular de la Auditoría Superior de la Federación. Requisitos y proceso de elección para el periodo 2026-2034

Regeneración, 20 de febrero de 2026.– La Comisión de Vigilancia publicó formalmente la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Este proceso institucional es fundamental para la fiscalización del gasto público en México durante los próximos años. El actual auditor, David Colmenares, podrá participar para buscar su reelección en este cargo de alta relevancia técnica.

David Rogelio Colmenares, Auditor Superior de la Federación

Fechas clave y registro de aspirantes

El registro de los candidatos interesados se abrirá a partir de mañana y durará exactamente diez días naturales. Los aspirantes deberán acudir al recinto legislativo entre el 19 y el 27 de febrero de este año.

La recepción de documentos será de las 10:00 a las 18:00 horas en el salón E del edificio G. Para el último día de registro, el plazo se extenderá hasta la medianoche del 28 de febrero. Posteriormente, la comisión analizará el cumplimiento de todos los requisitos legales del 1 al 5 de marzo próximos.

Durante este periodo se verificará la documentación y la idoneidad de cada perfil profesional presentado ante la autoridad. La lista oficial de candidatos y sus horarios de entrevista se publicarán en la Gaceta Parlamentaria de forma transparente.

Estimados amigos, ayer tome la decisión de postularme al cargo de Auditor Superior de la Federación @ASF_Mexico, es hora de una Auditoría más ciudadana, a continuación les dejo mi manifiesto y mis propuestas, quiero resaltar que estoy en contra de la reelección y que lucharemos… pic.twitter.com/q2dzF517AR — Juan Carlos Chavez Martinez (@BEDXLOU) February 14, 2026

Evaluación y proceso de selección

La fase de entrevistas se llevará a cabo del 6 al 10 de marzo con máxima publicidad oficial. La ANUIES participará activamente en la revisión de los perfiles para garantizar la excelencia académica de los postulantes.

Una vez concluidas las comparecencias, la comisión redactará un dictamen con una terna final de candidatos seleccionados. Dicha terna deberá respetar estrictamente el principio de paridad de género en su conformación interna.

El documento final llegará al Pleno de la Cámara de Diputados el próximo 11 de marzo para su votación. El auditor electo desempeñará sus funciones por un periodo de ocho años ininterrumpidos según la ley vigente.

Requisitos para la designación final

Para ser nombrado, el candidato requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. Si ninguna propuesta alcanza esta mayoría calificada, la comisión deberá presentar una nueva terna al cuerpo legislativo.

En esa segunda instancia, no podrán participar los aspirantes que fueron rechazados durante la primera ronda de votación. El nuevo periodo oficial iniciará el 15 de marzo de 2026 y concluirá en marzo de 2034.