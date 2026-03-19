México resiliente y estable: Romano de Asociación de Bancos

Asociación de Bancos de México. Emilio Romano destaca fortaleza de México ante retos por contexto global. Harán propuestas sociales

Regeneración, 19 de marzo de 2026. En entrevista en W radio, el presidente de la Asociación de Bancos de México, señaló fortalezas y retos de México en el contexto mundial.

Como se sabe los banqueros de México celebran su 89 Convención en Cancún, la cual contará con la presencia de Sheinbaum y Justin Trudeau entre otros.

Convención

Se trata de una entrevista con Gabriela Warkentin en el primer día de actividades «dedicado a todas las labor social que hace la banca».

Luego, conferencistas como Dian Bremer, sobre temas geopolíticos. Al exprimer ministro Justin Trudeau, «una perspectiva muy interesante de su relación especialmente con Estados».

Así como «la presidenta de la República nos va a dignar con su presencia para inaugurar el evento y pues eso lo hace el evento por mucho más importante financiero de México y Latinoamérica».

Mundo y nosotros

«México tenemos muchas ventajas que nos ponen en una situación, yo no diría de protección, pero sí de afectación baja en toda esta conflagración».

Así dijo a pregunta expresa y subrayó que lo expuesto, «especialmente pues en la guerra con Irán, porque eh sí vamos a tener un efecto especialmente el costo del combustible».

Explicó que las subidas al precio del petróleo y la gasolina, en este caso dijo que «nosotros importamos más de la refinada que y exportamos la cruda».

«Entonces el efecto es más o menos neutral para el país y las finanzas públicas».

Sin embargo precisó que «el efecto importante es que esto puede provocar una disminución, el crecimiento económico global».

Ello por que el 50% del producto interno bruto de México es derivado del comercio internacional y de ese el 90% es con Estados Unidos.

«….el peligro más grande que tenemos es que EE.UU se desacelere», dijo.

Bonanza

Lo que estamos viendo «es que por muchos años se construyó un sistema financiero en México resiliente y estable y las finanzas públicas están pues resistiendo este golpe bastante bien».

Detalló los «índices de estabilidad macroeconómica, la inflación está ya por debajo del 4%, todavía un poquito arriba de la meta. Tenemos tasas de interés que están bajando».

«Tenemos un déficit en cuenta pública acumulado que pues está en el 4%, que no es lo ideal, pero no es un déficit alto y tenemos una deuda como proporción del PIB del 52%».

Al tiempo que señaló que precisamente todo eso permite estabilidad.

«Todo eso nos permite que haya estabilidad macroeconómica en México y que los efectos que se den este fenómeno principalmente nos afecten en la velocidad del crecimiento».

Retos

Cabe destacar que dijo que «México no crece a la tasa que debe estar creciendo el 3 4%.

Puntualizó que «porque «no hemos logrado destrabar las cosas que le quitan productividad y eficiencia a la economía, como son temas que ya se están atacando».

Puntualizó temas como seguridad, que el 54% de la economía mexicana es informal «y eso es precisamente lo que vamos a tocar durante la convención Bancaria».

Además dijo que van a proponer cambios en la tributación y la seguridad social. «Desde el punto de vista de formalización es cómo derribamos barreras que impiden esa formalización».

Señaló que buscan «establecer un tributo exclusivo, un un solo tributo donde la gente, las empresas pequeñas y medianas paguen el impuesto sobre la renta y la seguridad social en una sola exhibición».

«…el tema de la seguridad social es un obstáculo porque calcularlo y luego tener que pagar todo o nada porque se paga la jornada entera…

«Además se paga toda la pensión, jubilación, primas y demás, no hay gradualidad en los pagos y es complicado pagarlo».

Entonces, esa es un área donde creemos que se puede eficientar y facilitar la incorporación al mercado formal.

#Entrevista con @MarioCNN | @carmonamartin



“El 2025 fue un año retador donde en crecimiento económico del país no fue lo que esperábamos”: Emilio Romano, Presidente de la @AsocBancosMx pic.twitter.com/ZCVT8WE5mX — Enfoque Noticias (@EnfoqueNoticias) March 18, 2026

Digital

Seguidamente narró que se están facilitando la apertura de cuentas digitales. «Ya tenemos 11 millones de cuentas digitales aperturadas de manera remota».

«…,estamos por recibir el anuncio de Banco de México donde se amplía el monto máximo de estas cuentas digitales para que la gente pueda abrir cuenta sin ir a la sucursal y por otro lado el nosotros acelerar los pagos digitales».

Creemos que una una economía que opera «sin efectivo es una economía mucho más eficiente».

El cual, genera historial de crédito y el no tener tanto efectivo reduce actividades ilícitas y hasta las extorsiones.

Labor

Al tiempo que destacó que no solo es dar crédito o recibir depósitos, sino que se trata de «poder ayudar a acelerar el crecimiento económico del país».

Destacó 300 mil personas laborando en la Banca «una banca sólida como la que tiene México es un instrumento que permite que alcancemos más rápido un crecimiento económico».

¿Y por qué digo crecimiento económico? «Porque es la forma en que podemos distribuir lo mejor y lograr un México más justo, más equitativo, más movilidad social».

La parte, la inclusión financiera es algo que ya está demostrado que es uno de los precursores más importantes en que haya movilidad social en el país.

«…por eso todos los días nos despertamos con ese objetivo de poder hacer un México más justo», concluyó.