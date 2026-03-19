Huelga de Tornel atacada a balazos, 4 heridos

Varios hombres se aproximaron a la zona de la guardia en la madrugada del miércoles y abrieron fuego frente a Tornel

Regeneración, 19 de marzo 2026– En las primeras horas de este miércoles, empleados de la Compañía Hulera Tornel, que están en huelga desde el 23 de febrero, fueron atacados a balazos. Cuatro de ellos resultaron heridos en el tiroteo.

Así fue el momento en que trabajadores de la llantera Tornel corrieron para defenderse de un grupo de choque que llegó a agredirlos en Tultitlán, Edomex. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzYOM pic.twitter.com/stBkzQ3Rka — N+ FORO (@nmasforo) March 19, 2026

Sindicato

Gerardo Alberto Meneses Ávila es el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de esta compañía.

Meneses informó que pudieron capturar a dos de los sospechosos del ataque.

Estos llegaron a la fábrica en Tultitlán a las 4:30 de la mañana, acompañados por otros hombres.

El dirigente sindical mencionó que los atacantes se desplazaban en un coche y una moto, los cuales utilizaron para escapar después del asalto.

https://t.co/PBDBGeUFEb VIOLENCIA EN TULTITLÁN Ataque armado contra trabajadores de Tornel en huelga. Reportan al menos 5 heridos de bala y 2 detenidos tras la irrupción de un presunto grupo de choque en la planta de la Vía López Portillo. 🚩 — Emeequis (@emeequis) March 18, 2026

Disparos

Cerca de la entrada principal del edificio, donde los huelguistas estaban de guardia, se encontraron varios casquillos disparados.

Los heridos, que forman parte de las brigadas de trabajadores que resguardan el exterior de la planta, tienen entre 40 y 45 años.

Fueron llevados al Hospital de Traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Lomas Verdes, Naucalpan.

Después de condenar lo sucedido, Meneses Ávila describió el ataque como impactante para los trabajadores.

🚨 #VIDEO | Momentos de tensión vivieron empleados de la planta llantera Tornel, ubicada en #Tultitlán luego de ser agredidos la madrugada de este miércoles.https://t.co/w2vAjePr5I pic.twitter.com/XlxkPWC38q — La Jornada Estado de México (@JornadaEdomex) March 18, 2026

Intimidación

Aseguró que fue un acto de intimidación, sin embargo, también constituye un intento de asesinato, por lo que seguirá debido proceso.

También confirmó que los dos detenidos llevaban uniformes de la empresa, lo que sugiere que están coludidos con la patronal.

Además, comunicó que ya han presentado la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

🔴Un saldo de cinco trabajadores lesionados dejó esta madrugada un ataque armado a las afueras de la planta llantera #Tornel en el municipio de #Tultitlán #Edomex los trabajadores se encontraban de guardia tras haber estallado la huelga. Fueron detenidos dos agresores. I.I. pic.twitter.com/tiGEodNXPA — poloespejel (@poloespejel) March 18, 2026

Respeto al contrato

La base sindical de esta empresa exige que se respeten los acuerdos de su contrato laboral y el pago de beneficios.

Esto incluye 44 días de aguinaldo, atención médica del Seguro Social, prima vacacional y la reducción de horas laborales a 40 semanales, entre otros.