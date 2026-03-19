Huelga de Tornel atacada a balazos, 4 heridos

Varios hombres se aproximaron a la zona de la guardia en la madrugada del miércoles y abrieron fuego frente a Tornel
Regeneración, 19 de marzo 2026– En las primeras horas de este miércoles, empleados de la Compañía Hulera Tornel, que están en huelga desde el 23 de febrero, fueron atacados a balazos. Cuatro de ellos resultaron heridos en el tiroteo.
Sindicato
Gerardo Alberto Meneses Ávila es el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de esta compañía.
Meneses informó que pudieron capturar a dos de los sospechosos del ataque.
Estos llegaron a la fábrica en Tultitlán a las 4:30 de la mañana, acompañados por otros hombres.
El dirigente sindical mencionó que los atacantes se desplazaban en un coche y una moto, los cuales utilizaron para escapar después del asalto.
Disparos
Cerca de la entrada principal del edificio, donde los huelguistas estaban de guardia, se encontraron varios casquillos disparados.
Los heridos, que forman parte de las brigadas de trabajadores que resguardan el exterior de la planta, tienen entre 40 y 45 años.
Fueron llevados al Hospital de Traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Lomas Verdes, Naucalpan.
Después de condenar lo sucedido, Meneses Ávila describió el ataque como impactante para los trabajadores.
Intimidación
Aseguró que fue un acto de intimidación, sin embargo, también constituye un intento de asesinato, por lo que seguirá debido proceso.
También confirmó que los dos detenidos llevaban uniformes de la empresa, lo que sugiere que están coludidos con la patronal.
Además, comunicó que ya han presentado la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Respeto al contrato
La base sindical de esta empresa exige que se respeten los acuerdos de su contrato laboral y el pago de beneficios.
Esto incluye 44 días de aguinaldo, atención médica del Seguro Social, prima vacacional y la reducción de horas laborales a 40 semanales, entre otros.