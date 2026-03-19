Japón y 5 naciones europeas condenan cierre de Ormuz

UK, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón por cese a ataques de Irán contra infraestructura civil, (petróleo y gas). Despejar Ormuz

Regeneración, 19 de marzo de 2026. Los gobiernos de 6 países desarrollados, cinco Europeos y Japón condenaron los ataques de Irán a infraestructura petrolera y anunciaron allanar el camino del Estrecho de Ormuz.

Cabe destacar que no hicieron pronunciamiento alguno por negociaciones de paz, distensión a cese al fuego de ambas partes. Se trata de una condena a Irán.

Al tiempo que se anuncia que contribuirán al paso seguro por el estrecho de Ormuz, sumándose al llamado de Trump.

-De última hora se suma Canadá al pronunciamiento-

Grandes colonias

Se trata de una » Declaración conjunta de los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón sobre el estrecho de Ormuz».

Como se sabe, el presidente de EE.UU hizo un llamado a las potencias de segunda fila para escoltar sus propios buques para que circulen por el bloqueado estrecho.

En un principio, hubo un conjunto de declaraciones de deslinde, entre ellas Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, al menos.

Y ahora lo cambian por una condena a Irán, en los téminos más enérgicos.

«Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques mercantes desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles…

«…, incluidas instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del Estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes».

Seguidamente, piden un cese total del bloqueo al paso de petroleros y en general de la ruta.

«Expresamos nuestra profunda preocupación por la escalada del conflicto».

«Hacemos un llamamiento a Irán para que cese de inmediato sus amenazas, la colocación de minas, los ataques con drones y misiles y otros intentos de bloquear el estrecho…

«.. al tráfico marítimo comercial, y para que cumpla con la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU».

Marinos

Dicen que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional, incluido el recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Cabe destacar que se refieren a los efectos en la economía de los más vulnerables, sin mencionar a las víctimas de las guerras.

«Las consecuencias de las acciones de Irán se sentirán en todas partes del mundo, especialmente entre las personas más vulnerables».

Luego invocan a la ONU y piden moratoria integral.

«De conformidad con la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, destacamos que tales injerencias en el transporte marítimo internacional…»

«.. y la interrupción de las cadenas de suministro energético mundiales constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales».

En este sentido, solicitamos «una moratoria integral e inmediata sobre los ataques contra la infraestructura civil, incluidas las instalaciones de petróleo y gas».

Despejen

«Manifestamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar el paso seguro por el Estrecho.

«Agradecemos el compromiso de las naciones que participan en la planificación preparatoria».

Al finalizar sobre economía celebran la liberación de reservas estratégicas de petróleo.

«Celebramos la decisión del Organismo Internacional de Energía de autorizar la liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo».

Trump se acaba de cargar las relaciones diplomáticas con Japón y ha metido en un grandísimo lío a la primera ministra Sanae Takaichi.



Para los japoneses Pearl Harbor está naturalmente conectado con Hiroshima y Nagasaki. No se hacen chistes sobre un horror que dejó 200.000… pic.twitter.com/FGTKZuwEE6 — Víctor Egío (@EgioVictor) March 19, 2026

Además, de revelar «otras medidas para estabilizar los mercados energéticos, incluyendo la colaboración con ciertos países productores para aumentar la producción».

También trabajaremos para brindar apoyo a las naciones más afectadas, «incluso a través de las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales».

La seguridad marítima y la libertad de navegación benefician a todos los países, proclaman.

Y literalmente, llaman a todo mundo a «que respeten el derecho internacional y defiendan los principios fundamentales de la prosperidad y la seguridad internacionales».