México y 28 Países Firman Pacto para Proteger Cultura Palestina

México y otras naciones firman en Madrid una declaración histórica para proteger y reconstruir el patrimonio cultural de Palestina

Regeneración, 16 de julio de 2026.– México y otras veintiocho naciones firmaron un histórico acuerdo internacional en Madrid para proteger la riqueza cultural de Palestina.

El histórico documento fue respaldado activamente por la Organización Árabe para la Educación, la Cultura y las Ciencias.

Las delegaciones se reunieron durante dos intensas jornadas de trabajo en los museos más importantes de la capital española.

Frente a este panorama, el grupo de países acordó trabajar de forma conjunta en la urgente reconstrucción del patrimonio.

Por esta razón, la alianza internacional busca crear un sólido Pacto por la Resiliencia de la Cultura Palestina.

La iniciativa aspira a salvaguardar de manera urgente la identidad, la dignidad y el legado del pueblo afectado.

Según el texto, el plan busca que se «contribuya a proteger, sostener y revitalizar la vida cultural palestina» hoy.

Igualmente, los firmantes pretenden canalizar recursos financieros y políticos para reactivar de inmediato el trabajo de los creadores locales.

Alarma por la destrucción cultural

Como punto de partida, los firmantes expresaron su profunda preocupación por los constantes ataques al patrimonio histórico regional.

El documento detalla que las incursiones militares dañan severamente las bibliotecas, los museos y los monumentos de la zona.

Además, los conflictos bélicos impiden el libre ejercicio de los derechos sociales, políticos y culturales de toda la población.

Debido a este grave panorama, las naciones demandan un alto inmediato al daño de la infraestructura educativa y artística.

Con el fin de solucionar esta crisis, los firmantes hicieron un llamado urgente a los organismos financieros globales.

La declaración cataloga firmemente a la expresión artística de una sociedad como un valioso bien público de carácter global.

Asimismo, el pacto pretende involucrar activamente a fundaciones filantrópicas y agrupaciones civiles en los trabajos de rescate arqueológico.

De este modo, la comunidad internacional busca blindar las raíces históricas de la región frente a la violencia armada.

La cultura como herramienta de resistencia

En sintonía con este esfuerzo, las autoridades españolas recordaron la enorme fuerza espiritual que posee la creación artística.

El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, destacó el admirable esfuerzo de sus homólogos en la zona de conflicto.

El funcionario español recordó que «crear es también una forma de resistencia» frente a la destrucción y el olvido.

De igual manera, el ministro elogió esta conducta valiente como una verdadera inspiración moral para todos los países firmantes.

Mirando hacia el futuro, la cumbre celebrada en Madrid representa apenas el primer paso de un largo proceso diplomático.

La propuesta de rescate sigue puntualmente el exitoso modelo de reconstrucción que se diseñó previamente para el territorio ucraniano.

Los organizadores confían en que otra nación comprometida reciba la segunda edición de esta conferencia el próximo año.

En última instancia, este acuerdo internacional reitera el compromiso global de mantener viva la memoria histórica de los pueblos.