Pensión Mujeres Bienestar: Inicia apoyo a 60, 61 y 62 años

Bienestar: Esta semana deposito bimestral de 3 mil pesos a mujeres de 60, 61 y 62 años. Ya beneficia a 3 millones de mexicanas: Sheinbaum

Regeneración, 16 de noviembre de 2025. La presidenta subrayó el inicio de los apoyos de Bienestar a mujeres de 60, 61 y 62 años.

“Todas las mujeres, todas, sin excepción, tienen derecho, si cumplen 60 años, a Pensión Mujeres Bienestar, todas, sin excepción».

«Se inscriben, se les da su tarjeta del Banco del Bienestar. Ya las de 63 y 64 ya reciben su apoyo».

Y les tengo la noticia de que la próxima semana se deposita ya el apoyo de las de 60, 61 y 62”, informó.

Sheinbaum

“Cuando hay un gobierno que está cerca del pueblo, que nunca se aleja, no hay nada que detenga a nuestra patria…»

«.., por eso estoy segura que este año nos ha ido bien y que el próximo año nos va a ir todavía mejor”, resaltó.

Y es que la presidenta visitó Palizada, Campeche

Recordó que la Pensión Mujeres Bienestar tiene por objetivo reconocer lo que han significado las mujeres para la construcción del país y por ello todas tienen derecho a recibir este apoyo.

Ante las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, Sheinbaum también anunció que el siguiente año comienza la reparación de toda la carretera en Palizada.

Datos

La secretaria de Bienestar,dijo que es un apoyo bimestral que ya se brinda a 3 millones de mexicanas, quienes, puntualizó, son las protagonistas de la transformación.

Asimismo, la secretaria de Mujeres, aseguró que la Pensión Mujeres Bienestar es un reconocimiento a todas las mujeres y a su lucha, ya que sostienen a la patria.

Y, señaló la importancia de seguir uniendo esfuerzos para construir igualdad en todos los espacios.

Además, invitó a las mujeres de Palizada a visitar el Centro LIBRE donde pueden acceder gratuitamente a orientación jurídica y psicológica, así como a talleres y a una red comunitaria.

Layda

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, comentó que la Presidenta es una mujer que le da un nuevo respiro al país gracias a su visión, calidez, integridad y grandeza.

Cualidades, dijo, que se reflejan en programas como la Pensión Mujeres Bienestar que transforman mundos y que demuestran a las mexicanas lo mucho que valen y de lo que son capaces.

La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Martha Patricia Arcos Hernández, afirmó que este día marca un hecho histórico para la vida de Palizada gracias a la visita de la Presidenta.

Desde luego, la entrega de este apoyo que transformará la vida de miles de mujeres.

“Hoy caminamos con más seguridad, dignidad y nuevas oportunidades”, resaltó.