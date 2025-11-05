Nuevo Golpe al Comando Vermelho en el Noreste de Brasil

Más de 30 supuestos integrantes del Comando Vermelho fueron detenidos. Los criminales están acusados de homicidios y expansión del narcotráfico.

Regeneración, 4 de noviembre de 2025.– La operación, nombrada «Freedom», tuvo como objetivo desarticular el núcleo armado y financiero de la banda.

El grupo tiene origen en Río de Janeiro, pero opera a nivel nacional. Las acciones se ejecutaron de forma simultánea. Las zonas intervenidas fueron los estados de Bahía y Ceará.

Según la Policía Civil del estado de Bahía, se detuvo a 31 personas. También se cumplieron 46 mandatos de búsqueda y aprehensión.

Entre los detenidos está un hombre señalado como jefe en Salvador. También fue arrestada su pareja, encargada del control financiero.

Conhecida pelos vulgos 'Penélope' e 'Japinha', uma mulher apontada como linha de frente da facção Comando Vermelho (CV) foi morta na megaoperação realizada na última terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio.

«Conocida por los apodos ‘Penélope’ y ‘Japinha’, una mujer identificada como miembro de primera línea de la facción Comando Vermelho (CV) fue asesinada en la megaoperación llevada a cabo el martes pasado (28) en los complejos Alemão y Penha, en Río.»

Cifras del Despliegue de la Fuerza Pública

La Justicia emitió más de 90 órdenes judiciales. Más de 400 policías civiles y militares participaron en el operativo.

Además, la Justicia determinó el bloqueo de 51 cuentas bancarias. Los bienes vinculados al grupo investigado quedaron asegurados.

El Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP) se pronunció. Esperan que la acción contribuya a la resolución de cerca de 30 asesinatos en la capital bahiana.

Grupo de criminosos do Comando Vermelho utilizavam jacarés para devorar desafetos no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro.

«SURREAL- Grupo de criminales del Comando Vermelho utilizaba caimanes para devorar a sus rivales en el Complexo da Penha, en Río de Janeiro.»

Vínculo con el Megacrimen en Río

El operativo se relaciona con hechos recientes. El Comando Vermelho fue blanco de una cruenta acción policial la semana pasada. Aquella megaoperación dejó más de 100 muertos en favelas de Río de Janeiro.

«Lo que ha ocurrido en Complexo do Alemão y Penha tiene un nombre: ¡masacre!«, se leyó en una publicación. Una cuenta de Instagram cercana al capo Marcinho VP criticó la acción previa.

La organización criminal más antigua de Brasil está en la mira. Su crecimiento es exponencial, operando en 25 estados y más allá de las fronteras.