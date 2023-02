Morena irá por retiro de registro de partido del PAN por caso García Luna

El PAN es cómplice de un criminal y no puede aspirar a gobernar a los mexicanos, señaló el presidente de Morena, Mario Delgado.

RegeneraciónMx, 27 de febrero de 2023. Morena presentará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una solicitud para que se retire el registro al Partido Acción Nacional (PAN) luego que el ex colaborador de un gobierno panista, Genaro García Luna, fue encontrado culpable de diversos delitos ligados al crimen organizado, durante el proceso que se siguió en Estados Unidos.

El presidente nacional del partido, Mario Delgado, señaló en conferencia de prensa que la petición se realizará bajo la premisa que aun cuando intente deslindarse, el PAN avaló esa política de guerra que encabezó García Luna, lo que lo vuelve cómplice de sus delitos.

«Al actuar como una organización criminal no puede aspirar a gobernar a los mexicanos (…) las marcas de García Luna el PAN las va a tener para siempre”, señaló Delgado.

El presidente de Morena dijo que acudirán al Instituto para presentar las pruebas contundentes en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal durante la administración de Felipe Calderón, donde fue hallado culpable de cinco delitos, entre ellos proteger a un cártel (el de Sinaloa) y perseguir al resto a cambio de sobornos de miles de millones de dólares.

Enfatizó que un partido que sostiene este grupo de políticas “no puede aspirar a gobernar a los mexicanos. No queremos que esta historia se repita nunca más”. Inclusive destacó que hay antecedentes en el mundo, como el caso de España, donde se retiró el registro a partidos que se comprobó participaron o solaparon en actos criminales.

“Más allá de lo que diga el PAN en sus estatutos, en los hechos comprobados en Nueva York actúa como un grupo criminal, no pueden deslindarse de Genaro García Luna ni de Felipe Calderón, por más que descuelguen mantas en el Zócalo, las marcas de García Luna el PAN las va a tener para siempre. Por eso nuestra solicitud es que se analice si se mantiene el registro o no del PAN, porque es una organización criminal y no partido político”, destacó Mario Delgado.