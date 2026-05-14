Morena procederá contra Rivera por lujosa fiesta de XV años

El alcalde de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, ya había estado en la mira por portar un fajo de billetes en San Valentín

Regeneración, 14 de abril 2026– Morena decidió iniciar un proceso contra el presidente municipal de Chignahuapan, Puebla, Juan Rivera Trejo, después de que se compartieran en las redes sociales videos de una lujosa fiesta de XV años que supuestamente organizó para su hija en una de las haciendas más exclusivas del área.

Sin austeridad

Esto va en contra de los principios de austeridad promovidos por la Cuarta Transformación.

Ariadna Montiel, la dirigente nacional de Morena, confirmó el inicio del proceso en una rueda de prensa el martes 12 de mayo.

“El compromiso que yo adquirí es un compromiso de fondo y de combate a la corrupción”, afirmó.

Montiel indicó que desde que asumió el liderazgo del partido instruyó a dar seguimiento a la conducta ética de quienes los representan.

Medidas

La líder del partido aclaró que en los casos revisados por la Comisión de Honestidad se han tomado medidas preventivas y no sanciones.

Esto es para que los implicados puedan ejercer su derecho a la defensa.

Respecto a Rivera Trejo, Montiel fue clara: “Recientemente conocimos de un acto de frivolidad, a solicitud mía iniciamos un proceso”.

“Por ejemplo el presidente municipal de Chignahuapan en Puebla que recientemente conocimos de algún acto de frivolidad…

…que iniciamos un oficio a solicitud mía con la Comisión que iniciemos un proceso para el presidente municipal”, explicó.

Celebración

La celebración tuvo lugar en la Hacienda Atlamaxac, que pertenece al priista Lorenzo Rivera.

Se considera uno de los lugares más lujosos de Chignahuapan, según el sitio web Ambas Manos.

Las grabaciones que circularon en las plataformas digitales muestran un salón decorado con gran elegancia.

Con música en vivo y cientos de invitados durante el baile de la quinceañera.

Críticas

Las críticas en las redes sociales hicieron énfasis en la desigualdad entre el derroche del evento y la pobreza que aún prevalece en diversas comunidades del municipio.

Los usuarios también señalaron un proyecto de obra pública reciente del ayuntamiento en la zona cercana a la hacienda.

Esto provocó especulaciones sobre posibles conexiones entre ambos sucesos.

Polémica

La polémica no es nueva para Rivera Trejo.

En febrero de 2026 fue grabado en video sosteniendo un supuesto fajo de billetes mientras le entregaba un regalo de San Valentín a su esposa, Isabel Peñuñuri.

La imagen también provocó críticas por contradecir los principios de austeridad del partido.