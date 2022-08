Muere Amparín Serrano, creadora de Distroller

La creadora de los Ksi Meritos, Amparín Serrano, muere en la Ciudad de México.

RegeneraciónMx, 12 de agosto de 2022. La artista y diseñadora gráfica Amparín Serrano, creadora de Distroller, falleció esta tarde en la Ciudad de México a los 57 años de edad.

Según la información vertida estuvo varios días hospitalizada luego de tener un accidente, por lo que finalmente su cuerpo ya no aguantó.

Uno de sus diseños más recordados de Distroller es el de la Virgencita Plis además de los neonatos y los Ksi Meritos, quienes desde hace varios años se han convertido en el juguete predilecto de niñas.

Hace unas horas, su hija Camila West publicó un emotivo mensaje dedicado a su madre a través de una historia en su perfil de Instagram.

«Persona de una sola pieza, mi mamá. Desecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo, mamá. Que sin ti, esto no es vida, que se te conceda el milagro que les has dado dado tú a millones de personas».