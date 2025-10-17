Muere Mohammed al-Ghamari, jefe militar hutí en ataque de Israel

El jefe militar de estado mayor militar hutí y su hijo de 13 años alcanzados por un ataque en Yemen. Murió a causa de sus heridas

Regeneración, 17 de octubre 2025– El movimiento Hutí de Yemen dice que su jefe de estado mayor militar, Mohammed al-Ghamari, ha sido asesinado. Israel dijo que murió a causa de sus heridas tras un ataque israelí en Saná.

Breaking: Major General Mohammed Al-Ghamari,Chief of Staff of the Yemeni Armed Forces, and his son have been killed in an alleged Israeli terrorists strike.The Houthis condemn attack as brutal and vow severe retaliation against Israel.Houthi leader Abdul-Malik al-Houthi praises pic.twitter.com/minhqKE3ix — Shogri (@shogri786) October 17, 2025

Comunicado

Un comunicado no dio detalles, pero dijo que Ghamari y su hijo adolescente murieron durante lo que describió como la «honorable batalla contra el enemigo israelí».

El ejército israelí ha llevado a cabo numerosas rondas de ataques en el Yemen controlado por los hutíes;

En respuesta a los repetidos ataques con aviones no tripulados y misiles hutíes contra Israel y los barcos del Mar Rojo vinculados a la guerra de Gaza.

Informe_

El líder yihadista mártir, Mayor General Mohammed Abdul Karim Al-Ghamari

24-04-1447 هـ / 16-10-2025 / م pic.twitter.com/oX8qpayjih — Señor del caos visual ☭ 🇨🇱 (@_Holy3) October 17, 2025

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que Ghamari «murió por las heridas» que sufrió en un ataque aéreo israelí en la capital de Yemen, Saná;

A fines de agosto, en el que también murieron el primer ministro del gobierno hutí y otros ministros.

«Otro jefe de Estado Mayor de la línea de jefes terroristas que pretendía perjudicarnos fue eliminado»;

Declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. «Los alcanzaremos a todos».

Yemen

Los hutíes, respaldados por Irán, han controlado gran parte del noroeste de Yemen desde que expulsaron al gobierno internacionalmente reconocido del país hace 10 años.

Esto desencadenó una devastadora guerra civil.

Comenzaron a atacar a Israel y al transporte marítimo internacional en el sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén…

…poco después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza en octubre de 2023, diciendo que estaban actuando en apoyo de los palestinos.

Objetivos militares

Estados Unidos y el Reino Unido también han llevado a cabo ataques contra lo que dijeron que eran objetivos militares hutíes en Yemen.

La declaración hutí publicada el jueves reconoció que «un gran número de grandes mártires, tanto civiles como militares»…

…fueron asesinados durante lo que llamó la «criminal agresión estadounidense-sionista contra el país» durante los últimos dos años.

Mártir

«El líder mártir, el mayor general Mohammed Abdul Karim al-Ghamari, junto con algunos de sus compañeros y su hijo mártir, Hussein, de 13 años…

…ascendió como mártir bendito en el curso de su trabajo yihadista y el cumplimiento de su deber religioso», agregó.

El grupo declaró que tales muertes eran «un motivo de orgullo» y que serían vengadas.

«Las rondas de conflicto con el enemigo no han terminado, y el enemigo sionista recibirá su castigo disuasorio por los crímenes que ha cometido», advirtió.

Ministro israelí

El ministro de Defensa de Israel escribió en X que Ghamari se había unido a «sus frustrados camaradas del Eje del Mal en las profundidades del infierno».

«Hemos trabajado duro contra los hutíes para eliminar amenazas importantes, y lo haremos también contra cualquier amenaza en el futuro», añadió.

El ejército israelí no ha informado de ningún ataque con misiles o aviones no tripulados contra los hutíes.

Esto, desde que Israel acordó un acuerdo de alto al fuego en Gaza con Hamás la semana pasada.

El líder de los Houthis, Abdul Malik al-Houthi, ha dicho que el grupo seguirá dispuesto a actuar contra Israel si no cumple con el acuerdo.