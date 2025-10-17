Ataque armado a café de comediante indio en Canadá

Es el tercer ataque en el Kap´s Café de Kapil Sharma: Asociados del gánster Bishnoi se atribuyen la responsabilidad

Regeneración, 17 de octubre 2025– El Kap’s Café de Kapil Sharma en Surrey, Canadá, fue blanco de un tercer tiroteo, reivindicado por cómplices del gánster Lawrence Bishnoi. No se reportaron heridos, pero los ataques han generado preocupaciones de seguridad para el comediante y su café.

Tercer ataque

El popular café de Kapil Sharma en Surrey, Canadá, Kap’s Cafe, ha sido atacado por tercera vez.

Un hombre armado abrió fuego en un acto descarado, grabado en video el jueves.

El último incidente fue reivindicado por cómplices del gánster Lawrence Bishnoi: Kulveer Sidhu y Goldy Dhillon se atribuyeron la responsabilidad en una publicación en redes sociales.

Detalles

El video que circula en línea muestra múltiples disparos contra el café, que había reabierto recientemente tras los daños sufridos en ataques anteriores.

🛑 Kapil Sharma’s Surrey Café Hit in 3rd Shooting Linked to Bishnoi Gang



Kap’s Café in Surrey (120 St & 85 Ave) was shot at again



3rd attack in 4 months, No injuries#Canada is LAWLESS & #criminals are mocking the police#KapilSharma #Kapcafe #paofc #brunardo #Caracas pic.twitter.com/V8rHyb2nXa — The Wonk (@thewonkin) October 17, 2025

Según informes, los tiradores no llevaban máscara y eran agresivos, lo que aumenta la preocupación por la seguridad pública.

Perpetradores

En una publicación en redes sociales, los perpetradores escribieron: «Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.

El tiroteo de hoy en el Caps Cafe de Surrey fue obra de Kulveer Sidhu, Goldy Dhillon y yo. No guardamos rencor al público.

Quienes nos deben o nos engañan serán advertidos.

Bollywood

Los personajes de Bollywood que hablan en contra de nuestra religión también deben estar preparados; las balas pueden venir de cualquier parte».

Las autoridades están investigando los motivos citados en la publicación, que hace referencia a disputas por cuotas impagas y percibidos desaires a sus sentimientos religiosos.

Recuento de ataques

Esta es la tercera vez que el Café Kap ha sido atacado:

Primer rodaje: 10 de julio de 2025

Segundo tiroteo: 7 de agosto de 2025

Tercer tiroteo: Incidente actual en octubre de 2025

Surrey’s Kap’s Café was shot at for the third time this year. SPS says multiple rounds were fired around 3:43 a.m. while staff were inside — luckily, no injuries reported.

This is the situation of law & order in Canada. pic.twitter.com/MDhQkG0f3o — Sukhman Randhawa (@sukh_randhawa14) October 17, 2025

No hubo heridos

En las dos ocasiones anteriores, las ventanas del café se rompieron, pero afortunadamente no hubo heridos.

Los repetidos ataques obligaron al café a cerrar durante varios días, lo que afectó al negocio y generó preocupación por la seguridad de Sharma y su personal.

Después de los dos primeros incidentes, se revisaron los acuerdos de seguridad para Kapil Sharma en Mumbai y otros lugares, destacando la naturaleza transnacional de las amenazas contra él.

La policía local de Surrey ha iniciado una investigación sobre el último ataque, revisando las imágenes de CCTV y entrevistando a testigos.