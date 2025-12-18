Muere Peter Arnett, Leyenda del Periodismo de Guerra

Fallece Peter Arnett a los 91 años. El icónico reportero del Pulitzer que cubrió Vietnam e Irak deja un legado de valentía periodística

Regeneración, 18 de diciembre de 2025.– El periodismo de verdad, el que se ensucia las botas, hoy está de luto. Peter Arnett, el reportero que nos mostró la cara más cruda del imperialismo y la guerra, falleció a los 91 años. Murió este miércoles en Newport Beach, California, tras dar su última batalla contra el cáncer de próstata.

Su hijo, Andrew Arnett, confirmó que Peter estuvo rodeado de sus seres queridos hasta el final. Se fue un hombre «intrépido y un magnífico narrador», como bien dijo su colega Edith Lederer. Arnett no era de esos que se quedan en el escritorio; él vivía donde caían las bombas.

Peter Arnett, Pulitzer Prize-winning Vietnam, Gulf War correspondent, dead at 91 https://t.co/B4xML5TGw3 pic.twitter.com/uRmCEqw4zj — New York Post (@nypost) December 18, 2025

De los arrozales de Vietnam a la gloria del Pulitzer

Arnett se curtió en Vietnam entre 1962 y 1975 para The Associated Press. Allí aprendió que nunca hay que acercarse a un médico bajo fuego enemigo. En 1966 ganó el Premio Pulitzer por contar lo que nadie quería ver en el frente.

Su crónica sobre el teniente coronel George Eyster es historia pura. Arnett vio cómo las balas atravesaban el mapa del oficial a centímetros de su cara. “Se desplomó a mis pies”, recordó años después con la frialdad de quien ha visto demasiado.

Bagdad: Cuando el mundo entero lo conoció

Si en Vietnam fue una leyenda para el gremio, en 1991 se volvió una estrella mundial. Mientras todos los reporteros huían de Irak ante el ataque estadounidense, Arnett se quedó en Bagdad. Transmitió en vivo para CNN mientras los misiles iluminaban el cielo.

“Hubo una explosión muy cerca de mí, quizá la hayan oído”, narró con una calma que ponía los pelos de punta. Su voz era el único puente entre el desierto bombardeado y nuestras salas de estar. No solo cubrió la guerra; entrevistó a personajes como Saddam Hussein y hasta al mismísimo Osama bin Laden.

El precio de la verdad y el legado

Su carrera no estuvo libre de polémica, algo común cuando no te doblas ante el poder. En 2003, la cadena NBC lo despidió por criticar la estrategia bélica de Estados Unidos en la televisión iraquí. Lo llamaron «antiestadounidense», pero él solo decía lo que veía.

A pesar de los vetos, Arnett nunca dejó de enseñar. Pasó sus últimos años como profesor en China, sembrando la semilla del periodismo crítico. Peter Arnett nació en Nueva Zelanda, pero su patria siempre fue el campo de batalla.

Para entender qué es el coraje informativo, lean sus memorias: En vivo desde el campo de batalla: de Vietnam a Bagdad. 35 años en las zonas de guerra del mundo.

Hoy despedimos a un gigante que nos enseñó que la primera víctima de la guerra es la verdad, a menos que un reportero como él esté ahí para rescatarla.