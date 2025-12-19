Protestas masivas contra reforma laboral de Milei

Presión popular en las calles y resistencia en el Congreso manda la discusión de nueva ley laboral de Milei hasta febrero

Regeneración, 18 de diciembre de2025. En Argentina se desarrolló una jornada de movilizaciones sindicales y populares contra las reformas laborales de Milei, promovidas como «modernizadoras».

Y es que se acusa la precarización de derechos. Al tiempo que en el Congreso argentino no llegan a acuerdos y la ley pasa a las sesiones del próximo año, hasta febrero.

Milei

Cabe destacar que se trata de movilizaciones que pone narrativa a la expresión local del rechazo a la reforma laboral.

«..rechazo al proyecto de reforma laboral regresiva que impulsa el gobierno nacional, pero también se criticó a los gobiernos provinciales…»

«… y a las representaciones legislativas de las provincias que acompañan los planes de ajuste y represión de la gestión Milei».

Luego, complementariamente, se señaló el voto positivo de la totalidad de l@s legisladores nacionales por Misiones a los puntos del Presupuesto 2026 – tratado ayer en el Congreso .

«… que pretendían la derogación de la ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia en discapacidad y la ley de emergencia en pediatría».

Desde luego es la ciudad de Buenos Aires ha sido el epicentro de una multitudinaria protesta con miles de personas se dieron cita en histórica Plaza de Mayo.

Dice

Entre otras cuestiones, el nuevo proyecto de ley plantea modificaciones a las contrataciones, bajas en las indemnizaciones, nuevas reglas para los sindicatos y la extensión de la jornada de trabajo hasta 12 horas.

Finalizada la manifestación, este jueves el jefe de Estado obtuvo un revés en el Parlamento, y la iniciativa –que la Casa Rosada quería aprobar antes del cierre de este año- recién se tratará en el mes de febrero.

E incluso se abunda una tarde calurosa de movilizaciones donde las temperaturas llegaron a superar los 30°–.

Si bien la convocatoria estuvo a cargo de la Confederación General del Trabajo (CGT), la movilización contó con la adhesión de otros sectores de la sociedad.

El acto central tuvo lugar a las 15 horas locales y consistió en la lectura de un documento contra la iniciativa impulsada por el Gobierno.

«Ganar la calle y pelear por los derechos de nuestra familia», proclamaron las multitudes.

Además, anunciaron, de esta manera, el inicio de un plan de lucha que podría desencadenar en una huelga general contra el Gobierno del presidente Milei en los próximos meses.

«Si no nos escuchan, habrá un paro nacional», advirtieron.

No parla

La iniciativa del Gobierno plantea modificaciones al derecho de huelga, establece la prioridad de los convenios por empresa y limita la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo.

A su vez, el texto busca también disminuir las indemnizaciones por despido, extender la jornada laboral –por medio de un banco de horas- y establecer cambios en aspectos salariales.

Sin embargo, como se indica arriba dentro del Congreso el debate legislativo acabó con un revés para el oficialismo.

Así lo reconoció, una vez finalizada la jornada, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien actualmente es jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA).

«Finalmente, la iniciativa que ya está generando revuelo en las calles, recién se tratará en el Congreso el próximo mes de febrero»; señalan portales locales.

Mueve

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó bajo la consigna «No a la reforma laboral». Organizaciones de izquierda y movimientos sociales también se sumaron a la protesta.

Se registraron marchas similares en ciudades como Rosario, Paraná, Formosa y Salta.

Precarización: Sostienen que la extensión del periodo de prueba a 6 meses y el nuevo fondo de cese laboral facilitan el despido arbitrario.

Además acusan que eliminan la protección contra la desvinculación injustificada.

Desfinanciamiento Sindical por el cambio en la retención de la cuota sindical.

El cual es visto como un ataque directo a la estructura de financiamiento de los gremios para debilitar su poder de negociación.

Seguidamente los sindicatos denuncian que solo beneficia a grandes corporaciones, dejando a las pequeñas empresas sin capacidad de negociación real frente a sus empleados.

E incluso, jueces y abogados laboralistas han expresado su rechazo, alertando que ciertos artículos atacan directamente la independencia de la Justicia del Trabajo y podrían ser declarados inconstitucionales.