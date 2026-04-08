Trump: Aranceles del 50% a países que envíen armas a Irán

La publicación de Trump en Truth Social no mencionaba qué fundamento legal usaría para imponer esos aranceles «sin excepciones»

Regeneración, 8 de abril 2026– El mandatario estadounidense, Donald Trump, informó el miércoles que cualquier nación que envíe armamento militar a Irán enfrentará aranceles inmediatos del 50% sin excepciones, pocas horas después de haber establecido un alto el fuego de dos semanas con Teherán.

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La publicación de Trump en Truth Social no mencionaba qué fundamento legal usaría para imponer esos aranceles.

Esto se debe a que en febrero, la Corte Suprema anuló su aplicación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para implementar aranceles globales.

Desde hace décadas, la ley IEEPA de 1977 se ha utilizado para apoyar sanciones financieras contra Irán, Rusia y Corea del Norte.

Sin embargo, el tribunal determinó que Trump excedió su autoridad al aplicar dicha ley para establecer tarifas comerciales.

Aranceles del 50%

«A cualquier nación que envíe armamento militar a Irán se le impondrán de inmediato aranceles del 50% sobre todos los productos que se vendan a Estados Unidos.

Con efecto inmediato. ¡No habrá excepciones ni exoneraciones! Presidente DJT», escribió Trump.

No mencionó a ninguna nación que podría ser afectada por estas sanciones.

China y Rusia han asistido a Irán en el desarrollo de su capacidad militar para contrarrestar la presión de Estados Unidos e Israel.

Proporcionaron misiles, sistemas de defensa aérea y tecnología destinada a fortalecer la disuasión.

Apoyo

Sin embargo, dicho apoyo parece haberse limitado durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tanto Beijing como Moscú han rechazado haber enviado armamento recientemente, aunque las acusaciones contra Rusia han continuado.

Reuters informó en febrero que Teherán estaba considerando adquirir misiles de crucero supersónicos antibuque a China.

También reportó en marzo que el principal fabricante chino de semiconductores, SMIC, envió herramientas para la producción de chips al ejército iraní.

Prácticas comerciales

Trump tiene aranceles vigentes por prácticas comerciales desleales bajo la «Sección 301» concerniente a productos chinos.

A esos podría sumar derechos de aduana y casos similares pendientes relacionados con la capacidad industrial excesiva.

Así como el cumplimiento por parte de China de un acuerdo comercial del 2020.

No obstante, estos requerirían un periodo de notificación pública antes de que pudiesen implementarse.

Trump también podría proceder bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, de la era de la Guerra Fría.

Seguridad nacional

Esta permite aplicar aranceles específicos en ciertos sectores para proteger industrias nacionales claves por razones de seguridad nacional.

Sin embargo, utilizar esta ley demandaría una nueva investigación que podría tardar varios meses, así como comentarios públicos.

Cualquier nuevo arancel sobre productos chinos intensificaría las tensiones con Beijing.

Trump se prepara para un viaje a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping con el objetivo de establecer un acuerdo comercial entre las dos principales economías del mundo.