Naufragio en el Mediterráneo deja 70 desaparecidos y 2 muertes

El trágico naufragio se añade a la creciente crisis migratoria en esta ruta marítima, considerada una de las más peligrosas del planeta

Regeneración, 7 de abril 2026– Más de 70 individuos fueron reportados como desaparecidos tras el hundimiento de un barco con migrantes en el Mediterráneo central, que dejó al menos dos muertos, informaron este domingo en X las oenegés Mediterranea Saving Humans y Sea-Watch.

Dos personas murieron y al menos 70 están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que transportaba migrantes en el Mediterráneo. /es pic.twitter.com/nQ8cQWB0mG — DW Español (@dw_espanol) April 7, 2026

32 sobrevivientes

Se lograron rescatar a 32 personas tras el naufragio de la embarcación, que había salido el sábado por la tarde de Libia con alrededor de 105 personas a bordo.

La organización Sea-Watch informó que los sobrevivientes fueron rescatados por dos barcos comerciales.

Y desembarcaron el domingo por la mañana en la isla italiana de Lampedusa.

Lampedusa representa un punto de llegada crucial para los migrantes que cruzan el mar Mediterráneo desde el norte de África.

Muchos pierden la vida en este arriesgado viaje.

Barco a la deriva

En un video compartido en X por Sea-Watch, se puede observar a hombres aferrándose al casco del barco a la deriva y cómo un buque mercante se aproxima después.

El material parece haber sido grabado desde el avión de vigilancia Sea-Bird 2.

“Este último naufragio no es un trágico accidente. Es, más bien, la consecuencia de las políticas de los gobiernos europeos.

Estas rechazan abrir vías de acceso seguras y legales”, afirmó Mediterranea Saving Humans.

Trágico naufragio

La organización agregó:

«Un trágico naufragio el Domingo de Pascua. 32 supervivientes, dos cadáveres recuperados y más de 70 personas desaparecidas».

Lo que se explica es que la embarcación de madera se hundió en una zona de búsqueda y rescate controlada por las autoridades libias.

Más de 70 personas mueren en el naufragio de una patera en el Mediterráneo: la embarcación había salido de Libia rumbo a las costas italianas con más de 100 inmigrantes a bordo pic.twitter.com/vhtXQ5MvH8 — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) April 6, 2026

Cifras

Hasta la fecha, 683 migrantes han muerto o están desaparecidos en el Mediterráneo central en lo que va del año.

Esto fue reportado por la Organización Mundial para las Migraciones (OIM). Durante el mismo periodo, 6,175 migrantes llegaron a las costas italianas.

Así lo indican las cifras más recientes del Ministerio del Interior italiano, actualizadas al 3 de abril.