Sindicato Amenaza con Huelga por Presencia de ICE en el Mundial

Trabajadores del SoFi Stadium en Los Ángeles exigen excluir al ICE del Mundial 2026. Advierten huelga si no garantizan seguridad y contratos

Regeneración, 6 de abril de 2026.– Cerca de dos mil trabajadores del sector alimentos en el recinto de Inglewood exigen condiciones dignas para el torneo. El sindicato Unite Here Local 11 advirtió sobre una posible huelga masiva a pocas semanas del evento deportivo.

Los empleados carecen actualmente de un contrato laboral vigente que asegure su estabilidad durante la justa mundialista. La tensión crece entre los preparadores de alimentos, meseros y bármanes que operan en las instalaciones del estadio.

El gremio presentó formalmente tres demandas cruciales a la FIFA y a la empresa dueña del complejo deportivo. Exigen que la Oficina de Inmigración y Aduanas se mantenga totalmente al margen de las operaciones del Mundial.

Los trabajadores solicitan garantías sobre sus puestos actuales y protección real para las condiciones laborales de todos los afiliados. También buscan apoyo financiero para obtener vivienda asequible ante el incremento de costos habitacionales en la ciudad de California.

Rechazo a la vigilancia migratoria

La controversia aumentó tras las declaraciones de Todd Lyons sobre la participación de agentes federales en el evento masivo. Según Lyons, “el ICE desempeñaría un papel clave” dentro de la organización de seguridad del torneo de fútbol internacional.

El sindicato considera que esta presencia gubernamental pone en peligro la seguridad de empleados y de los visitantes extranjeros. Temen que la vigilancia fronteriza intimide a las familias migrantes que laboran o asisten a los partidos programados.

Las autoridades del SoFi Stadium evitaron dar declaraciones públicas respecto a las fuertes exigencias del grupo de trabajadores locales. Por su parte, la FIFA no ha emitido una respuesta oficial ante las solicitudes de reunión enviadas por el sindicato.

El Local 11 insiste en que no permitirán que la inteligencia artificial o la automatización eliminen sus puestos laborales. La falta de comunicación con los organizadores ha generado un clima de incertidumbre a meses de la inauguración oficial.

Críticas a la distribución de ganancias

Los líderes sindicales denuncian una enorme desigualdad económica entre los ingresos proyectados y los beneficios reales para los trabajadores. Kurt Petersen afirmó que “la FIFA y sus patrocinadores se embolsarán miles de millones mientras niegan reconocer a los cocineros”.

El copresidente del Local 11 criticó duramente el desprecio hacia el personal que hace posible el magno evento deportivo. El sindicato ha sido ignorado sistemáticamente desde que se eligió a Los Ángeles como una de las sedes oficiales.

El gremio vincula sus luchas laborales con la crisis de vivienda que afecta severamente a los habitantes de Inglewood. Solicitan la creación urgente de un fondo de vivienda destinado a proteger a las familias trabajadoras del sector servicios.

La protección de migrantes es una prioridad absoluta para evitar abusos durante el despliegue de seguridad del Mundial 2026. Sin un acuerdo pronto, la realización de los ocho partidos programados en esta sede podría enfrentar severas complicaciones logísticas.

Calendario y riesgo de parálisis

El SoFi Stadium tiene previsto albergar ocho encuentros internacionales, iniciando con el duelo entre las selecciones de Estados Unidos y Paraguay. Este primer partido está programado para el próximo 12 de junio en la ciudad californiana ante miles de espectadores.

La amenaza de huelga representa un riesgo crítico para la operación de los servicios de hospitalidad dentro del inmueble deportivo. Los trabajadores mantienen su postura firme de no ceder hasta obtener un compromiso público firmado por las autoridades responsables.

La comunidad espera que el diálogo se restablezca para evitar una afectación mayor a la imagen de la ciudad. El éxito del torneo depende directamente de la labor realizada por miles de asistentes de gradas y personal de cocina.

Los empleados exigen que su esfuerzo sea valorado con sueldos justos y entornos seguros libres de persecución migratoria estatal. El tiempo se agota para alcanzar una resolución que garantice la paz laboral durante la Copa del Mundo de fútbol.