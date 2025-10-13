Clara Brugada presenta su primer informe ante el Congreso capitalino

La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció cinco iniciativas enfocadas en cuidado, género y seguridad

RegeneraciónMx, 12 de octubre de 2025.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó su primer informe ante el Congreso local, donde adelantó cinco iniciativas en temas de cuidado, seguridad y género.

Entre las propuestas, destacó la creación de un sistema de cuidados con reconocimiento legal, además del endurecimiento de sanciones por despojo, amenazas y lesiones agravadas en razón de género.

Otra reforma abordará la asociación delictuosa, con el propósito de fortalecer la seguridad pública en la capital. Brugada pidió al Congreso iniciar el debate sobre estos temas.

Durante su discurso, de poco más de una hora, la mandataria agradeció la aprobación unánime de reformas anteriores y subrayó que su proyecto político mantiene unidad con el gobierno federal.

En materia de infraestructura, anunció una inversión de dos mil 600 millones de pesos para renovar la carpeta asfáltica de la ciudad, con el objetivo de eliminar los baches de manera permanente.

También informó sobre la reducción de la tala ilegal en Topilejo y la recuperación de más de dos mil millones de metros cuadrados de suelo invadido por la mancha urbana.

Por encima de cualquier diferencia, nos une el amor por esta ciudad. Un gobierno democrático es #LaFuerzaDeLaTransformación que construye una agenda común que fortalece la #CapitalDeLaTransformación. #1erInforme pic.twitter.com/74uRWcmDT1 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 13, 2025

Gobierno de Clara Brugada apoyará a afectados por lluvias

Respecto a las recientes lluvias torrenciales, Brugada señaló que se ha brindado apoyo económico a siete mil 700 personas afectadas por los daños en sus viviendas.

Durante la sesión, legisladores del Partido Acción Nacional abandonaron el pleno en protesta, tras acusar faltas de respeto de parte de los diputados de Morena.

Antes, Brugada y la líder morenista Xóchitl Bravo se pronunciaron contra el llamado “cártel inmobiliario”, aludiendo presuntos actos de corrupción vinculados a panistas.

Pese a las tensiones, la jefa de Gobierno llamó al diálogo y a la construcción de una agenda común con todas las bancadas. Aseguró que su administración es pacifista y respetuosa de las libertades.

Tras concluir el informe, Brugada se retiró entre porras y batucadas rumbo al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde continuó su jornada de trabajo.