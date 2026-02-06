32 empresarias coordinan atracción de inversión en cada entidad

Inversión pública se potencia con inversión privada: Sheinbaum. Inversiones: 406 mil 800 millones de dólares. Un millón 630 mil nuevos empleos

Regeneración, 5 de febrero de 2025. La presidenta Sheinbaum dijo que la inversión pública se potencia con la inversión privada nacional y extranjera.

El portafolio de inversiones ascendió a 406 mil 800 mdd, los proyectos a 2 mil 539 y los empleos a un millón 630 mil, gracias a los comités estatales.

Sheinbaum

Reconoció a las 32 empresarias que presiden los comités estatales para atraer inversiones de cada estado del país.

Lo anterior, al encabezar la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, que congregó a más de mil representantes de la iniciativa privada.

“Siempre que hay inversión pública se potencia con la inversión privada y esa es la invitación que hacemos hoy.

«México tiene certidumbre, puedo asegurárselos, el Gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera…

«…, y eso se nota en la Inversión Extranjera Directa que tuvimos en 2025, en el peso como está hoy, no tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país…»

«… y pues invitarles a que juntos sigamos construyendo este gran y hermoso país que tenemos”, convocó.

Inversión

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció a las 32 empresarias de todo el país que sirven de enlace en cada una de las entidades federativas para promover inversiones como parte del Plan México.

Como se sabe, en coordinación con la Secretaría de Economía federal y de cada estado, lo que refleja que es tiempo de mujeres en este Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Soy muy optimista del 2026, muy optimista. Primero porque vivimos en un país glorioso, extraordinario, maravilloso y de eso debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos todos los mexicanos…

«…, nuestros recursos naturales, nuestro pueblo trabajador, con valores y eso nos da una fortaleza única».

Este año, «como ven, pinta todavía mejor que el anterior, quiero agradecer a las empresarias que están aquí con nosotros, me da mucho gusto, dije que era tiempo de mujeres y es tiempo de mujeres”, agregó.

Importante

Recordó que ayer se anunció un esfuerzo muy importante de inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos que potenciará la infraestructura en energía, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas.

Además, permitiendo el desarrollo sustentable con bienestar.

Y que tan sólo en 2026 se destinarán 722 mil mdp adicionales, que representan 2 por ciento del PIB, a lo que estaba previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que a un año de la presentación del Plan México y con la participación de los 32 comités estatales se logró aumentar el portafolio de inversiones.

Es decir, que pasó de 367 mil 900 millones de dólares (mdd) a 406 mil 800 mdd; los proyectos subieron de 2 mil 241 a 2 mil 539 y los empleos que se generarán aumentaron de un millón 460 mil a un millón 630 mil.

Micro

El director general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Roberto Lazzeri Montaño, anunció que en coordinación con la banca comercial se detonará el financiamiento para las pequeñas y medianas Empresas (Pymes).

Lo anterior, con garantías en Créditos Pymes de hasta 20 mdp para sectores prioritarios del Plan México, de hasta 80 por ciento para créditos de primera vez.

Asimismo, una reducción de los costos de financiamiento del factoraje. Y anunció que retomarán los 32 consejos consultivos.

Regional

En siete años de gobiernos de la Cuarta Transformación, la deuda de Pemex bajó 20.1 por ciento. Revertimos los daños del periodo neoliberal que endeudó 129.5 por ciento a la empresa del pueblo de México entre 2007 y 2018.



Fortalecemos la producción e impulsamos el desarrollo… pic.twitter.com/WXWRmbImzH — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 5, 2026

Por otra parte, se destaca la participación de la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra.

Destacó la coordinación del Gobierno de México con el sector empresarial con acciones como el programa Hecho en México, la reducción de trámites burocráticos.

E incluso, reglas claras para impulsar la inversión energética, la reforma a la Ley de Adquisiciones para aumentar el contenido nacional de compras públicas.

Citó además, la reforma de Aduanas para combatir el contrabando, el establecimiento de aranceles para acabar con prácticas desleales de comercio.

Citó mesas semanales para impulsar las cadenas productivas de la industria farmaceútica, la construcción de 100 parques industriales, de los cuales 20 ya están en operación, entre otras acciones.

Informó que la meta para este 2026 es alcanzar el 25 por ciento de inversión sobre el Producto Interno Bruto (PIB).

Estados

Somos muy optimistas sobre el panorama de 2026. Agradecemos a las empresarias representantes de las 32 entidades por promover más inversiones como parte del Plan México.



Somos muy optimistas sobre el panorama de 2026. Agradecemos a las empresarias representantes de las 32 entidades por promover más inversiones como parte del Plan México.

La inversión pública y privada impulsa el desarrollo; juntos seguimos construyendo esta gran y hermosa…

En representación de las empresarias coordinadoras estatales, Astrea Ocampo Gutiérrez informó que en el sureste de México se logró atraer 6 mil 185 mdd con nuevos proyectos de inversión.

Que pasaron de 22 a 85 y permitirá triplicar empleos en la región.

Mientras que Mercedes Gutiérrez Smith, de la región centro, informó que la inversión creció a 10 mil 695 mdd con 152 proyectos de inversión que crearán más de 89 mil empleos.

Finalmente, de la región norte, la empresaria Yvonne Ochoa Rosellini informó que la inversión superó los 39 mil 860 mdd, sumando 173 proyectos de inversión y duplicó la cantidad de empleos con 135 mil 89 plazas nuevas.