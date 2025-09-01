No aclaró ser trans en un encuentro, ahora podría ir a la cárcel

Abogado dijo que voz y apariencia de su cliente trans era «cegadoramente obvia». Jurado sostiene que debió decirlo explícitamente

Regeneración, 1 de septiembre 2025-Un jurado declaró culpable a una mujer transgénero de 21 años por tres cargos de agresión sexual.

Lo anterior, por ocultarle a un hombre su identidad de género antes de tener intimidad física con él.

El abogado de Ciara Watkin, de 21 años de edad, dijo que debería haber sido “absolutamente obvio” para su pareja sexual de la misma edad.

A su vez, él dijo que no la habría conocido en persona si hubiera sabido de antemano sobre su identidad trans.

Middlesbrough, Inglaterra

Un jurado en la ciudad costera de Middlesbrough, en el centro-noreste de Inglaterra, declaró culpable a Watkin tras un juicio de dos días.

El abogado señaló que Watkin lleva el nombre Clara desde los 13 años.

Pero que no se ha sometido a tratamiento médico ni cirugía de reasignación hasta la fecha.

Watkin y su pareja sexual se conocieron en la aplicación de mensajería privada Snapchat.

La foto de perfil de Watkin mostraba la imagen de un personaje femenino de dibujos animados.

Al verse en persona, ella le dijo que tenía la regla para que no la tocara de la cintura para abajo. Más tarde, tuvieron contacto sexual.

Policía

La pareja sexual de Watkin contactó a la policía después de que ella le revelara su identidad de género posteriormente por mensaje de texto.

Él declaró a la policía: «No la habría conocido porque no me siento identificado».

Al ser interrogada por la policía, Watkin afirmó que no reveló su identidad de género previamente porque le ha sido difícil encontrar pareja.

El abogado de Watkin afirmó que Watkin y su pareja habían pasado mucho tiempo juntos antes de tener intimidad física.

Añadió que resultaba inconcebible que no se diera cuenta de la identidad trans de Watkin, ya que su voz y apariencia deberían haberla hecho evidente.

«Esta es su vida, vive cada día como mujer».

«No es una figura depredadora que intenta engañar a hombres desprevenidos para llevarlos a la cama y luego reírse de ellos», declaró al jurado.

«No pretendo faltarle el respeto a [la Sra. Watkin] cuando digo esto, ni a otros que sufren como ella por sentirse atrapados en el cuerpo equivocado…»

«…pero decimos que ella es visible y audiblemente muy obviamente masculina», agregó el abogado de Watkin.

Genuina sorpresa

Sin embargo, la pareja sexual de Watkin muestra genuina sorpresa en mensajes, al enterarse de su identidad de género, según su abogado.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada en los medios, dijo sentirse «asqueado» y «sucio» al enterarse de su identidad trans.

Añadió que sintió que le «quitaba la hombría» y lo hacía «quedar en ridículo» frente a sus amigos, añadió su abogado.

«Puede estar completamente seguro de que no habría consentido si hubiera sabido la verdadera situación», declaró su abogado.

Presión social trans

El abogado de Watkin sostuvo que el hombre contactó a la policía después de burlas de sus amigos.

Continuó diciendo: «Está claro que la reacción de sus amigos es lo que más le preocupa».

Finalmente, el jurado dictaminó que la falta de divulgación de Watkin impidió que su pareja sexual diera su consentimiento informado para mantener relaciones sexuales.

Ahora enfrenta una posible pena de cárcel y debe registrarse como delincuente sexual.

Si bien el juez del caso ha solicitado a las autoridades que consideren las medidas de seguridad en torno a su posible encarcelamiento.

Lo anterior debido a que la mayoría de las mujeres trans se encuentran en centros de detención para hombres cisgénero.