6 mexicanos en Sumud, misión marítima de solidaridad con Gaza

Misión Marítima Sumud a Gaza. Marineros, médicos, artistas y activistas de 40 países. La causa de Palestina es la causa de la humanidad

Regeneración, 1 de septiembre de 2025– Greta Thunberg: «Esto no se trata de por qué navegamos, sino de Palestina». Además 6 mexicanos viajan en las embarcaciones.

La Flotilla Global Sumud zarpa desde el puerto de Barcelona rumbo a la Franja de Gaza: «La causa palestina es la causa de la humanidad»

La activista sueca Greta Thunberg y la ex alcaldesa Ada Colau están entre los participantes de la misión internacional de solidaridad.

Ada Colau

La ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha proclamado que «la causa palestina es la causa de la humanidad».

Esto, poco antes de la salida de la Global Sumud Flotilla hacia la Franja de Gaza desde el puerto de la ciudad.

Colau es una de las integrantes de la misión internacional de solidaridad formada por una veintena de embarcaciones.

Greta Thunberg

La activista climática sueca, vuelve a participar en una flotilla internacional de ayuda humanitaria después de haber sido detenida por Israel en junio.

Asimismo, ha señalado que «cada día hay más gente que abre los ojos ante las atrocidades» del Gobierno de Benjamin Netanyahu».

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, garantizó ayer «protección diplomática y consular» a la iniciativa:

«No vamos a permitir ninguna acción que viole la legalidad internacional».

Según los promotores, esta es la Flotilla de la Libertad más numerosa de todas las que se han organizado en solidaridad con Palestina.

Susan Sarandon (78 años) se une a la ‘Flotilla Global Sumud’ que zarpa desde Barcelona rumbo a Gaza con ayuda humanitaria.#GazaGenocide #IsraelTerroristState #Gaza pic.twitter.com/jge4NYKADm — Rojo🇵🇸 (@Rojosoial_Human) August 30, 2025

Participación mexicana

Entre ellos viajan seis ciudadanos mexicanos, quienes aseguran estar “preparados para cualquier escenario…»

«… desde ser pirateados por las milicias de Israel hasta que nos bombardeen y ataquen”.

Antes de partir voluntarios expertos en derecho internacional y en navegación les dieron instrucción.

Para saber qué hacer ante una detención por el ejército israelí, hasta cómo enfrentar un problema en el barco por un posible bombardeo.

Solidaridad internacional

Está previsto que se le unan decenas de barcos desde otros puntos del Mediterráneo.

Se sumarán los próximos días, desde Italia, Grecia y Túnez, para una travesía de entre una y dos semanas.

La Flotilla Global Sumud contará con la presencia de más de 340 activistas de 44 países del mundo.

A finales de julio, Israel interceptó la embarcación Handala mientras navegaba hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo y entregar alimentos y medicamentos.

Dos españoles fueron parte de esa misión, después arrestados y posteriormente deportados.

En junio, al Madleen, lo abordaron en aguas internacionales y, entre los tripulantes detenidos, estaban Thiago Avila y Greta Thunberg.

La Flotilla Global Sumud

El nombre elegido en este nuevo intento no es casual: la palabra árabe «sumud» significa «firmeza». https://globalsumudflotilla.org

Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha facilitado apoyo a la Global Sumud Flotilla.

El Gobierno ha señalado que, «como en otras causas humanitarias», realizará «una aportación económica (…) a la salida de la Flotilla».

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expresó hace dos días su sintonía con la iniciativa.

Esto con la intención de «para mostrar solidaridad y condenar el genocidio que existe en Gaza».

«Dice mucho de la sociedad catalana», expresó el jefe del Govern, que hizo un reconocimiento explícito al también socialista Jaume Collboni.

Unidad de la izquierda

🔴🇵🇸22 barcos, 300 personas, 44 países.

La Global Sumud Flotilla @GlobalSumudF parte de Barcelona hacia Gaza con víveres y medicinas para desafiar un bloqueo que mata de hambre y castiga a toda una población.

Frente a la indiferencia y la complicidad, la sociedad civil actúa. pic.twitter.com/QEfax8Fbaw — Almudena Ariza (@almuariza) August 31, 2025

Desde el puerto de Barcelona, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha resaltado la conjunción de varias fuerzas políticas progresistas en esta causa:

«En un momento discrepante dentro de la izquierda, es importante la imagen de unidad entre partidos independentistas, Podemos, Comuns e incluso socialistas».

No obstante, la ex ministra de Igualdad ha dicho que «el silencio y la inacción» de Pedro Sánchez es «una forma de complicidad con el genocidio».

Ha exigido al Ejecutivo «un embargo de armas total a Israel» y que rompa «todas las relaciones diplomáticas y comerciales» con ese país.

En representación de EH Bildu se ha desplazado hasta la capital catalana su diputada en el Parlamento vasco Amancay Villalba.

A Villalba, Marruecos le impidió en enero entrar en el Sáhara Occidental como parte de una delegación política que viajó desde Euskadi.

