No descansaremos hasta encontrar la verdad, advierte papá de Debanhi

Sentido homenaje a Debanhi en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de donde era alumna. Altar, globos blancos y el reclamo de justicia: ¡Ni una más…!

Regeneración, 25 de abril de 2022. «No vamos a descansar hasta encontrar la verdad», aseguró Mario Escobar, padre de Debanhi, la joven regiomontana hallada muerta en el Motel Nueva Castilla en Nuevo León.

Las declaraciones en el marco del homenaje póstumo realizado esta mañana en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

🤍🕊 Homenaje a Debanhi Escobar en la Facultad de Derecho de la UANL.



Sabias palabras del señor Mario Escobar "perder un hijo no tiene nombre", literalmente, no hay forma de llamarle.



Descanse en paz Debanhi

Debanhi

Ahí, el padre de Debanhi cuestionó los resultados de la Fiscalía durante la búsqueda de su hija.

-«Después de cuatro veces de estar en ese inmueble me dicen a la quinta ‘hay un cuepo’. No me digas eso», apunto.

Al tiempo que denunció: «No juegos con mi inteligencia. Somos gente preparada, aunque nos vean humildes».

Debanhi Escobar.

Facultad de Derecho de la @uanl de la cual era alumna

Debanhi Escobar.

Facultad de Derecho de la @uanl de la cual era alumna

Foto: Eleocadio Martínez Silva

Por otra parte, esta mañana, el padre de Debanhi Escobar informó que tuvo acceso a tres nuevos videos en los que se observa a su hija ingresar al motel.

Y es que según las autoridades el material obtenido por cámaras de seguridad será analizado como parte de la investigación.

Hoy se preparan dos manifestaciones por el caso de #Debanhi: una en la Facultad de Derecho de la #UANL y otra frente al Motel Nueva Castilla, en #Escobedo



Vía: @JudithMedrano pic.twitter.com/xerMBXUYTJ — HuGo Aranda Tamayo®️ (@arandatamayo_) April 25, 2022

Fiscalía

Como lo publicamos el caso de Debanhi fue atraído por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer.

Esto ya que por ley toda muerte o agresión a mujeres en Nuevo León se investigará bajo perspectiva de género.

Universidad

Por otra parte los portales destacan que se reunieron decenas de estudiantes y maestros, compañeros de clases de Debanhi Escobar.

Dicha concentración se realizó en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Se trata de la escuela donde la joven estudiaba criminología.

Esto, para rendirle homenaje y exigir justicia a las autoridades.

Al respecto La Jornada relata que desde temprana hora, en el frontispicio de la facultad se colocó un crespón negro en señal de duelo por su muerte.

Tras el inicio de clases, luego del retorno de vacaciones de semana santa, la comunidad universitaria se reunió al pie del monumento a La Lechuza.

Es decir, figura emblemática que representa a los abogados y criminólogos, a fin de honrar su memoria.

Mamá y papá

Además se detalla que al acto asistieron los padres de Debanhi, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, que recibieron muestras de solidaridad y apoyo por parte de maestros y estudiantes.

Como parte del homenaje rendido a su compañera, los estudiantes, maestros y asistentes en general, lanzaron globos blancos al aire.

Se trata de una señal de apoyo y solidaridad para Debanhi y sus familiares.

-“Exigimos justicia, no queremos más muertes”, exclamaron los integrantes de la comunidad universitaria, precisó el portal.