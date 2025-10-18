Siguen incomunicadas 191 comunidades por lluvias

95% de suministro eléctrico restablecido. Se han censado 13 mil 377 viviendas; 75 personas siguen desaparecidas

Regeneración, 17 de octubre 2025– Abren un micrositio para dar a conocer la cifra de los fallecidos.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que continúan incomunicadas 191 comunidades por las fuertes lluvias e inundaciones.

📌Recorrimos la comunidad de Piedras Negras, Hidalgo, donde las y los habitantes instalaron tirolesas para enviar víveres y medicamentos a la población de Dequeñá, incomunicada por las lluvias.



Mientras la @SICTmx y el gobierno estatal trabajan para restablecer los caminos, la… pic.twitter.com/zyY8g0daXl — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) October 17, 2025

Afectaciones

El titular de Infraestructura indicó que el estado de Hidalgo es el más afectado con 111 municipios incomunicados y 47 caminos con interrupción. En Puebla hay 29 comunidades sin acceso.

Informó que en Querétaro hay tres comunidades sin conexión. En San Luis Potosí, dos comunidades siguen aisladas. En Veracruz se redujo de 51 a 46 comunidades sin conexión.

A días de la tragedia, México se levanta con trabajo y solidaridad.



Hasta el 16 de octubre, se mantienen 15 campamentos de Servidores de la Nación, con más de 3,500 compañeras y compañeros desplegados, cifra que alcanzará los 5,000 este fin de semana para llegar a los… pic.twitter.com/1jXcpOFB7P — Nora Ruvalcaba Gámez (@Nora_Ruvalcaba) October 17, 2025

En su intervención, la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, informó que hay 82 mil 727 usuarios sin suministro eléctrico.

En lo que respecta al estado de Veracruz, tenemos afectados 71 mil usuarios.

Problemática

La principal problemática son estructuras y postes colapsados, líneas de alta tensión, reblandecimiento de terreno y tres subestaciones con daños”, expuso.

La titular de CFE explicó que Veracruz concentra la mayor parte de los daños, seguida de Hidalgo, con 8 mil 344 usuarios sin servicio, y Puebla, con 3 mil 383.

Mientras que Querétaro y San Luis Potosí, los trabajos de restablecimiento alcanzan más del 95%, aunque hay comunidades sin acceso.

La presidenta Sheinbaum informó que se han censado 13 mil 377 viviendas por parte de los servidores y servidoras de la nación.

En Hidalgo, 880; Querétaro, 456; Puebla, 3 mil 383; San Luis Potosí, mil; y Veracruz, 7 mil 658.

Registro

Informó que una persona más falleció en Hidalgo tras las intensas lluvias e inundaciones, por lo que subió a 66 el registro de fallecidos, mientras que el número de desaparecidos es de 75.

Anunció la apertura de un micrositio para dar a conocer la cifra de los fallecidos y desaparecidos tras las intensas lluvias e inundaciones.

Hay una persona más fallecida en el estado de Hidalgo.

Estamos haciendo un micrositio —esto es importante— de información pública para que todo esto se pueda conocer. Yo creo que el día de hoy en la tarde ya se tiene la información”, declaró.

La Jefa del Ejecutivo confirmó que dos estudiantes de la Universidad Veracruzana lamentablemente fallecieron;

Y “no hay ningún otro dato de acuerdo con la información recabada por la propia universidad”, sobre algún otro alumno no localizado.

🎙Armenta informa en la mañanera avances en la atención por lluvias en Puebla.



El mandatario @armentapuebla_

informó que el número de comunidades incomunicadas se redujo de 77 a 13 en los 23 municipios que sufrieron daños. pic.twitter.com/nSwdW53QiO — RutaElectoralmx (@RutaElectoralmx) October 17, 2025

También, indicó que se han encontrado a 103 personas, que estaban reportadas como no localizadas.

Recorrido

Sheinbaum recorrió el miércoles el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, una de las regiones más afectadas en esa entidad por las lluvias de la semana pasada.

En una publicación en sus cuentas de redes sociales agradeció a las Fuerzas Armadas y a la Secretaria del Bienestar…

…por el trabajo realizado durante la emergencia en esa entidad y en las otras cuatro que sufrieron inundaciones.

Visitamos la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí. Ya inició el censo de Bienestar.

Coordinación

Gracias a las y los elementos de Defensa Nacional y Marina por su entrega incansable; trabajamos en coordinación con el gobierno estatal”, escribió Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.

En el recorrido, Sheinbaum estuvo acompañada, entre otros por el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch; y del director de Programas del Bienestar, Carlos Torres.

Por la noche, Sheinbaum Pardo supervisó las acciones mediante enlaces remotos con su gabinete y los gobernadores de las entidades afectadas por las lluvias.

Para coordinar la atención a las decenas de miles de personas que perdieron sus viviendas, y pertenencias.