«No tenemos ningún estado en gravedad» por COVID-19, dice AMLO

El presidente López Obrador aseguró que ningún estado ha reportado semáforo amarillo durante la quinta ola del COVID-19 en México.

Fotos: Especiales

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 08 de julio de 2022.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, pese al aumento de contagios por COVID-19 en México, no hay ningún estado en situación de gravedad.

«Hasta ahora, todo está en Verde. No tenemos ningún estado en amarillo o en situación de gravedad. No tenemos saturación de hospitales, es muy poco», dijo.

López Obrador enfatizó en que las hospitalizaciones por el virus están en números bajos, con 10% de ocupación en camas generales y 3% en camas con ventilador. Mientras que el número de defunciones ha sido reportado con 12 por día, como máximo.

Asimismo, el primer mandatario habló sobre la vacunación contra el COVID-19 y recordó que la campaña ha alcanzado a gran parte del país. No obstante, recordó que el virus tiene un mayor impacto en quienes no han recibido la vacuna.

«Estamos seguros, y por eso no vamos a dejar de decirlo, (el coronavirus) afecta más a los que no están vacunados o que no tienen la vacuna de refuerzo», mencionó López Obrador.

Incluso, comentó que los fallecidos reportados en esta quinta ola del virus en el país no contaban con la vacuna o padecían de comorbilidades, como diabetes o hipertensión.

Desde Palacio Nacional, AMLO recordó que cada lunes se reúne con los responsables del sector salud en el país para analizar el curso de la pandemia. Y dijo que hay un seguimiento constante en cada estado.

Según las últimas cifras presentadas por el Gobierno federal, se estiman 195 mil 641 casos activos de COVID-19 hasta el 7 de julio, siendo la CDMX, Baja California Sur y Quintana Roo los estados con mayor número de incidencias.