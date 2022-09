‘No tengo tiempo de cambiar mi vida’ en el Foro Off Spring

‘No tengo tiempo de cambiar mi vida’ es una creación de Maykol Pérez con producción multimedia de Nadia Salinas, pero no es una biografía de Rockdrigo ni un biodrama del actor.

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx, 19 de septiembre de 2022.- El teatro y la música de la contracultura, del barrio y la no institucionalidad vive tiempos interesantes en el Foro Off Spring, ubicado en C. Francisco Pimentel 14, San Rafael, Cuauhtémoc, CDMX.

Nuevas generaciones que han salido de los proyectos autogestivos de formación en Teatro Popular como el planteado por CLETA en la UNAM hace 10 años, entre otras alternativas de formación tienen un botón para muestra en Rogelio Martínez Gamíz, artista teatral depurado, músico diestro, joven y crítico.

No tengo tiempo de cambiar mi vida es una creación de Maykol Pérez con producción multimedia de Nadia Salinas, principales creadores y gestores de este espacio cerca del metro San Cosme. En este montaje, la comedia es el tono en un diálogo entre el pasado y el presente de la Ciudad de México, no es una biografía de Rockdrigo ni un biodrama del actor, es en modo epistolar que Rockdrigo González, se revisita desde nuestro presente. Es con mucho respeto a decir de Rogelio Martínez, actor y músico escénico al tiempo en esta propuesta, las nuevas generaciones pueden acercarse en esta oportunidad para conocer al llamado “profeta del nopal”.

Como sabemos, el fallecimiento de Rodrigo González tuvo lugar en aquel trágico primer 19 de septiembre, el de 1985. En este aniversario y como parte de la compañía Del barrio a las tablas dentro del Festival Fiesta para la escena, nos encontramos con un lema neto y necesario: “Hasta realizar arte en igualdad”. Vaya fecha el de nuevo kármico y traumático 19 de septiembre para acudir a esta función más allá de esa coincidencia que nos asombra sólo de pensarla. Habría que tener en cuenta lo que en la revolución de la conciencia en la ciudad de México han implicado estas fechas en el ámbito de lo común, en el sentido de los demás.

Fiesta para la escena, un festival donde varias agrupaciones presentan en el Foro Off Spring funciones sin costo, compañías y propuestas totalmente independientes. Lo que en algún momento se denominó por las élites “subcultura” es hoy un término agotado justo por la persistencia de estos frentes que no apuestan a la condición ahistórica a contramoda de la socialdemocracia (o cualquier otro modelo de gobierno que nunca transformó la realidad de los jóvenes y grupos sociales suburbiales).

El sistema no ha logrado ni lo hará, convertir todo en mercancía electoral, aunque recordemos la fagocitación y desarticulaciones perpetradas por el CREA del PRI en los ochentas y el cómo tronaron al CONCEJO, las bandas y el punk (momentos recientemente expuestos en el cine nacional, como chick flick, como telenovela moralizante o souvenir memorabílico hípster). Hemos visto espacios de toma o enclaves de artistas disidentes en todo el mundo, transformados al ser cooptados con fines estrictamente verticales y finalidades corporativas. El Foro Off Spring es la excepción a la regla y así se vive.

La contracultura tuvo tiempo de cambiar algunas vidas que el mainstream da por no calificadas al no engranar en el hegemón colonial. Si este 19 de septiembre saben que tienen tiempo para atracar en un puerto, háganlo en este foro, un sitio cada vez más interesante y al que las elites del teatro de gurús y vacas sagradas, tendrían mucho que aprenderle. “Mejor ya pórtense sensatos…”

No tengo tiempo de cambiar… mi vida

Un homenaje de teatro a Rodrigo González.

Lunes 19 de septiembre 20 hrs.





Foro Off Spring, Francisco Pimentel 14, San Rafael.

El texto es de Maykol Pérez, producción Nadia Salinas.

Música de Rockdrigo.

Actuación de: Rogelio M Gamiz



BOLETOS GRATIS A LAS Y LOS LECTORES DE Regeneración.MX