Nueva Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado

En el Diario Oficial se formaliza agencia para transporte público: Visión de integración e incluye trenes de carga y pasajeros, equipamiento

Regeneración, 13 de enero de 2025. El gobierno de México contará con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) que tendrá entre sus objetivos el de planear, conducir y regular el Sistema Ferroviario Mexicano, con base en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

La ATTRAPI planeará, diseñará y elaborará estudios en materia de transporte público con visión de integración.

Decreto

¡Hoy nace #ATTRAPI! 🚄



La Agencia de Trenes se encargará de planear y construir infraestructura férrea, además de regular y conducir el desarrollo y operación del Sistema Ferroviario Mexicano. pic.twitter.com/VtRo7KbCzk — Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (@TrenesMX) January 14, 2026

Lo anterior, de acuerdo con el Decreto emitido esta tarde por la Presidencia de la República en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Mismo firmado por titulares de diversas dependencias, entre ellos Luz Elena González de Energía (Sener).

Además, la nueva Agencia también planeará y construirá la infraestructura necesaria para el transporte de carga y de pasajeros en el país, además de adquirir el equipo ferroviario.

“Es prioritario para el Estado mexicano generar una adecuada distribución de la riqueza y de oportunidades…»

«.., a través de la actividad económica en el servicio público de transporte ferroviario, en el transporte público de pasajeros y en la producción de bienes y servicios con mayor valor agregado”.

Así dice el decreto con el propósito de fortalecer las capacidades y robustecer la planeación y el desarrollo del sector ferroviario en el país.

Programa

También recuerda que en el PND 2025-2030, el gobierno de México plantea la expansión de 3 mil kilómetros de vías férreas para el transporte de carga y de pasajeros.

Así como duplicar el volumen de carga transportada por ferrocarril, a través de una red de aproximadamente 17 mil kilómetros.

Lo anterior, según se lee, permitirá fortalecer la conectividad productiva y reducir los costos logísticos que en el año 2020 representaron 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La ATTRAPI nace como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal y sectorizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La Agencia tendrá la capacidad de planear, diseñar, construir, supervisar obras públicas de infraestructura urbana, transporte público de pasajeros e intervenciones en espacio público a petición y en colaboración con municipios y estados.



Más detalles:

👉 https://t.co/qEZVEwJlEi pic.twitter.com/XdHAPRIGih — Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (@TrenesMX) January 14, 2026

Entre sus múltiples atribuciones, la ATTRAPI podrá otorgar, modificar y dar por terminadas las autorizaciones en materia ferroviaria.

Esto, para la instalación de líneas de transmisión eléctrica, fibra óptica, postes, cercas, ductos de petróleo o sus derivados.

Así como cualquiera otra obra subterránea, superficial o aérea en el derecho de vía del Sistema Ferroviario Mexicano.

Atribuciones

Dentro de sus atribuciones está el planear y construir infraestructura férrea, además de regular y conducir el desarrollo y operación del Sistema Ferroviario Mexicano.

Con ello la ATTRAPI robustece su capacidad para construir vías, operar, regular, explotar y prestar el servicio público de transporte ferroviario.

En este sentido, llevará a cabo los procedimientos para la contratación de obras públicas como vías, patios, talleres, cocheras, paraderos, estaciones y terminales de carácter federal.

El aumento del salario ha sido el principal instrumento para hacer justicia social.

Con su incremento se ha logrado la reducción de la pobreza y de la desigualdad en México.

En 2019 con un salario mínimo se podían comprar 1.9 canastas básicas, hoy se adquieren 4.4 canastas. pic.twitter.com/OHpW4y0d3A — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 13, 2026

Estas últimas, deberán considerar criterios de funcionalidad, accesibilidad, seguridad, conectividad y multimodalidad.

El Decreto por el que se crea el organismo descentralizado Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, según los artículos transitorios, entra en vigor a partir de este mismo martes.

E incluso, se indica, broga el “Decreto por el que se crea la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.

Y el cual, publicado en el DOF el 18 de agosto de 2016.

Recursos

También estipula que el nuevo organismo es descentralizado de la Administración Pública Federal y sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SCIT).

Con gastos a cargo al presupuesto asignado a la SCIT para el presente 2026.

Igualmente, mandata que la Junta de Gobierno de la nueva Agencia se instalará en un plazo no mayor a 45 días hábiles, contando a partir de hoy.

Además, la Agencia tendrá la capacidad de planear, diseñar, construir, supervisar obras públicas de infraestructura urbana, transporte público de pasajeros e intervenciones en espacio público.

Lo anterior, a petición y en colaboración con municipios y estados.

En este sentido, bajo una visión integrada, podrá elaborar estudios para el análisis de sistemas de transporte público de pasajeros en términos de funcionamiento e interconexión.

Asimismo, promoverá e impulsará la multimodalidad e integración de los sistemas de transporte público de pasajeros a petición y en colaboración con los municipios y estados de la República.

Mil de trenes

La ATTRAPI continuará el proyecto planteado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de construir tres mil kilómetros de nuevas vías de trenes para pasajeros.

Cabe recordar que actualmente, se lleva a cabo la primera fase de construcción de las rutas:

AIFA-Pachuca (57 kilómetros).

Ciudad de México-Querétaro (226 kilómetros).

Querétaro-Irapuato (108 kilómetros).

Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo (396 kilómetros).