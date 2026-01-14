Entregada primera renovación de Programa 1,2,3 por mi escuela

Mil millones para renovación de 2 mil 500 planteles. Atenderá 500 por año con mínimo 2 millones de pesos a cada escuela: Brugada

Regeneración, 13 de enero de 2025. La Jefa Clara entregó la primera escuela renovada a través del programa “1, 2, 3 por mi Escuela”.

Además, recordó que al concluir su administración serán 2 mil 750 planteles públicos de nivel básico intervenidos a lo largo de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Esto, con una inversión de mil millones de pesos.

Escuela

“Cuando concluya 2030, este gobierno va a dejar todas las escuelas renovadas; jardines de niños, primarias y secundarias.

«Dos mil 750 planteles renovados, así que cada año tienen que ser 500 escuelas. Se destinan mil millones de pesos para atender las escuelas…

«…; debe de invertirse en cada escuela 2 millones de pesos para que se pueda renovar por completo”.

“Es decir, en dos años la Ciudad de México tendrá mil escuelas renovadas”.

Así informó desde la Escuela Primaria “Matilde Acosta”, ubicada en la colonia Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón, la primera en ser beneficiada a través de la estrategia.

Misma que consiste en brindar un recurso monetario a los planteles de nivel básico de las 16 demarcaciones.

Dicha cantidad con el fin de mejorar y rehabilitar la infraestructura de las instituciones educativas para garantizar el correcto desarrollo de las y los alumnos.

“Para el Gobierno de la Ciudad de México es prioridad tener escuelas al 100; que no les falte nada, que tengan agua, baños limpios, techumbres, que tengan sus aulas pintadas…

«…, porque un lugar donde se genera conocimiento debe estar en las mejores condiciones”, expresó.

Digital

Destacó la implementación del programa “Mixtli, Aula Digital”, el cual consiste en democratizar la tecnología para que las y los niños tomen clases de computación.

Así puedan aprender a través de herramientas de última generación.

Además, informó que en la demarcación Álvaro Obregón 31 planteles serán beneficiados por el registro que corresponde a 2025, más las del 2026, donde se tiene un estimado de 70 escuelas rehabilitadas.

Clara Brugada recordó la implementación de múltiples programas como “Bienestar para Niñas y Niños”, “Mi Beca para Empezar”.

Mismo que fue ejecutado por la presidenta Sheinbaum, durante su gestión al frente de la capital.

Así como las estrategias “Do, Re, mi Fa, Sol por mi Escuela”, “Vida Plena, Corazón Contento” y “Educación Utopía”, entre otros.

Obras

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, indicó que en 2025 se eligieron 464 escuelas, de casi 2 mil 774, para intervenir.

Dijo que previo al inicio de las obras se realizaron asambleas con padres de familia y personal docente para determinar las necesidades, entre ellas el acondicionamiento del Aula Digital Mixtli.

El funcionario informó que se construyó en el patio una techumbre de 500 metros; se impermeabilizaron mil 80 metros cuadrados de los techos de salones y área administrativa.

E incluso, y se aplicaron 4 mil metros cuadrados de pintura al interior y exterior del plantel.

Se colocaron tres murales artísticos, se mejoró la fachada del plantel, se rehabilitaron más metros cuadrados de banquetas, se colocaron 10 nuevas luminarias al exterior del plantel y 27 nuevas luminarias al interior.

Además, se realizó la poda de árboles, bacheo de vialidad, balizamiento de banqueta, desazolve de drenaje.

Al tiempo que se colocó un nuevo burladero al acceso de la institución para brindar seguridad a los estudiantes a la hora de la entrada y salida.

Clásico

Se dijo que con Aula Digital Mixtli se busca fortalecer el conocimiento en tecnología para alumnas y alumnos en las escuelas primarias y secundarias.

La cuales contará con 35 computadoras, tabletas, una pantalla interactiva digital, impresoras 3D, lentes de realidad virtual.

E incluso, arduinos que son plataforma de hardware y software de código abierto que permite crear dispositivos electrónicos interactivos.

Además de y kits de robótica.

Luciano

El representante de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Francisco Luciano Concheiro, expresó su agradecimiento a la Jefa de Gobierno.

Esto, por impulsar este programa con la idea de brindar espacios dignos y seguros para el aprendizaje, así como las obras.

“Las niñas y los niños, los padres de familia y el personal escolar, reconocemos las acciones del gobierno y aplaudimos el hecho de convertir las promesas en acciones tangibles.

«Licenciada Clara Brugada Molina, gracias por beneficiar a más de 580 alumnas y alumnos y convertir nuestros sueños en realidad”, expresó.