Semana de fríos, ambiente gélido en sierras del centro y norte

Viento «Norte» en Golfo de México y Tehuantepec. Hasta -15º en Durango. Lluvias, heladas, siguen frentes fríos. Sea precavido

Regeneración, 13 de enero de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emitió aviso de Fenómenos Significativos por condiciones de frío, viento y lluvia durante esta semana.

Y es que se indica se mantendrá ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches en gran parte del país.

Así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas del norte y centro del país. E incluso prevalecerá viento componente Norte en el litoral del Golfo de México.

E igualmente en Istmo y Golfo de Tehuantepec.

24 horas

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 14:00 horas del martes 13 a las 08:00 horas del miércoles 14 de enero de 2026

El frente núm. 27 se extenderá como estacionario sobre la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, originando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará gradualmente sus características térmicas, propiciando un ascenso de las temperaturas vespertinas.

Sin embargo, se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 50 a 70 km/h en Veracruz, disminuyendo por la noche.

Se pronostica que el frente se disipe en el oriente del golfo de México durante la madrugada del miércoles.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias y chubascos en estados del norte, occidente y sur del país.

En el transcurso de la tarde, la segunda tormenta invernal ingresará a Texas, EUA y dejará de afectar al país.

Miércoles

Pronóstico a 48 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 08:00 horas del miércoles 14 a las 08:00 horas del jueves 15 de enero de 2026

Un nuevo frente frío (núm. 28) y su masa de aire polar asociada se aproximarán e ingresarán rápidamente al norte de la República Mexicana y el golfo de México.

Mismo, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y una vaguada en altura sobre dicho golfo, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Estas condiciones reforzarán el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

A su vez, se prevén vientos fuertes con rachas de viento de 50 a 70 km/h en el norte y noreste del territorio nacional.

Así como un nuevo evento de “Norte” durante la tarde, con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en estados del norte, occidente y sur del país.

Jueves fríos

Durante el jueves, el frente frío (núm. 28) se desplazará rápidamente sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá fríos en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Además de bancos de niebla matutinos; así como ambiente fresco a templado en el sureste mexicano y la península de Yucatán.

A su vez, se prevé evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; con rachas de 60 a 80 km/h en Veracruz (centro y sur); y con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viernes

El viernes, el frente frío (núm. 28) ingresará al mar Caribe y dejará de afectar al país, mientras que la masa de aire polar asociada comenzará a modificar sus características.

En el transcurso del viernes, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, en donde se prevén vientos con rachas de 40 a 60 km/h.

El sábado, el frente frío y su masa de aire polar se desplazarán rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, además del golfo de México, en interacción con una nueva vaguada en altura, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

A su vez, continuará el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Estos fríos , con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas de las mencionadas regiones (incluido el Valle de México).

A su vez, durante la noche del sábado, se prevé un nuevo evento de “Norte” con rachas de viento de 30 a 50 km/h en Tamaulipas y Veracruz; además de rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

En el periodo de pronóstico, ingreso de humedad del océano Pacífico aunado a divergencia incrementarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas.

Esto, en estados del occidente, centro y sur del país.