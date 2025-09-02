Nueva Era judicial. Ministros de la SCJN reciben bastón de mando en Cuicuilco

Ceremonia de bastón de mando marca el inicio de una nueva era en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Regeneración, 2 de septiembre de 2025. El 1 de septiembre a las 5 de la mañana los ministros electos celebraron una ceremonia de consagración de bastones de mando en la zona arqueológica de Cuicuilco.

Ceremonia que simboliza la nueva justicia: Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Corte, encabezó el evento, acompañado de la ministra electa Lenia Batres.

Además, la ceremonia de origen prehispánico simboliza el compromiso de parte de la nueva SCJN para servir al pueblo.

En sus propias palabras el nuevo tribunal se guiará no solo por la razón sino también “por el espíritu y la sabiduría ancestral”.

Bienvenida

En su primer informe de gobierno Sheinbaum da la bienvenida al nuevo poder judicial.

“Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios. Comienza una nueva era del estado de derecho”.

Y es que como se sabe la reforma judicial redujo el número de jueces de once a nueve.

Además la Corte operará ahora en pleno, desaparecen las salas especializadas.

Con 1400 casos pendientes los temas más importantes a resolver la prisión preventiva oficiosa y los derechos civiles.

Por otra parte, la reforma que amplió los delitos por los que una persona puede ser encarcelada, precisamente para prevenir el delito .

Asimismo la Corte deberá resolver acciones de inconstitucionalidad relacionadas con los códigos penales estatales sobre el aborto y las normativas que limitan los derechos de las infancias trans.

Bastón de mando

La ceremonia contó con la participación de invitados provenientes de Oaxaca y San Juan Chamula. Se autorizó el acceso únicamente a 60 personas.

Esto es, con un operativo de control que incluyó cercas metálicas, personal de resguardo y ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

El bastón de mando es un símbolo sagrado que representa la autoridad, la confianza y el compromiso que los pueblos otorgan a una persona para que los guíe con dignidad.

Por su significado implica autoridad y Responsabilidad. Esto es simboliza el poder político y espiritual que se confía a quien lo recibe.

No es un poder para dominar, sino un poder para servir y guiar a la comunidad, asumiendo la responsabilidad de cuidar y velar por el bienestar de todos.

Al tiempo que representa la voz, la energía y la sabiduría colectiva de los pueblos.

Quien lo porta se convierte en «padre y madre» de su comunidad, con el compromiso de defender sus usos y costumbres.

Representa la armonía, la humildad y el cariño del pueblo. Su entrega es un acto de confianza en que la persona electa lo cuidará y actuará siempre en beneficio de la comunidad.

Finalmente, señalar que tradicionalmente, los bastones de mando se elaboran con materiales naturales y se adornan con elementos simbólicos que representan la cosmovisión de cada comunidad.

Los listones de colores, por ejemplo, pueden simbolizar la naturaleza, la sangre de los ancestros, el agua, la Madre Tierra y la riqueza de los pueblos.