Negro historial del juez que liberó a Julio César Chávez jr

Juez con 13 resoluciones a favor de presuntos criminales. 9 de ellas fueron no vinculaciones a proceso. 3 fueron absoluciones.

Regeneración, 2 de septiembre de 2025. En redes se subraya que el juez que determinó proceso en libertad tiene un negro historial.

Y es que el juez Enrique Hernández Miranda permitió que Julio César Chávez Jr. enfrente su proceso en libertad. El hijo del legendario boxeador está acusado de tráfico de armas.

Durante la audiencia, se presentaron más de 20 pruebas, de las cuales la defensa argumentó que al menos nueve carecían de sustento.

El juez federal no tiene un historial limpio. El gobierno ya lo había exhibido en agosto de 2023.

Además, el informe Cero Impunidad documentó 13 resoluciones a favor de presuntos criminales. Nueve de ellas fueron no vinculaciones a proceso. Tres fueron absoluciones.

El juez Hernández Miranda, quien fue candidato en la pasada elección judicial, ha estado envuelto en varias controversias que han puesto en tela de juicio su integridad y su capacidad para impartir justicia.

Polémico

Otro caso polémico involucra a un traficante de migrantes. El individuo fue detenido transportando a 116 extranjeros.

El juez lo dejó en libertad.

Por otra parte, Hernández Miranda se abstuvo de dictar medidas cautelares contra el líder criminal Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”.

El sujeto está señalado como jefe de una red de trata de personas. La red operaba en Tijuana. La organización generaba ganancias millonarias.

Y es que no dictó medidas cautelares contra Juvenal Jiménez argumentando “cansancio” y la falta de justificación para la ausencia del acusado.

Control

La FEMDO interpuso un recurso de impugnación ante el juez de control Enrique Hernández Miranda en Hermosillo. El organismo deberá decidir si modifica o revierte la libertad provisional a Julio César Chávez Jr.

La decisión de Hernández Miranda colocó al juez en el centro de la polémica.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) impugnó por su parte, la resolución sobre Julio César Chávez.

También se le vincula al Cártel de Sinaloa. La FGR presentó un recurso de revisión. Ahora, un Tribunal Colegiado analizará el caso.

Casos

Por otra parte, entre los nombres de los impartidores de justicia señalados destacan el de Óscar Antonio Madero González, juez de control en Michoacán.

Además de José Avelino Orozco Córdova, juez de control en Chihuahua; Ricardo Ignacio Rivera Pacheco, juez de control en Tamaulipas.

E incluye Jesús Alejandro Jiménez Álvarez, juez de control en Guanajuato.

Así como Marco Antonio Torres Reyes, juez de control en Michoacán, el cual ha emitido 21 órdenes de absolución de delincuentes vinculados con carteles criminales.