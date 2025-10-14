Nuevo ataque de EE.UU contra barco en El Caribe

Trump informó la muerte de 6 afiliados a una Organización Terrorista Designada. Ningún miembro de fuerzas armadas de EE.UU resultó herido

Regeneración, 14 de octubre de 2025. En redes destacan que Trump informó que el Ejército de su país llevó a cabo otro ataque contra un barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

Además, confirmó la muerte de «seis narcoterroristas».

Trump

«Esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un barco afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD)…»

«… que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los EE.UU frente a la costa de Venezuela», escribió en su red Truth Social.

Inteligencia «confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida» asociadas a los cárteles de la droga».

«El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del barco murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE.UU. resultó herido».

Así dijo el mandatario de EE.UU

Además se destaca el video que acompaña el mensaje de Trump, donde puede verse cómo una pequeña embarcación recibe el impacto de un proyectil.

Seguido de una explosión que la envuelve en llamas.

Al tiempo que se subraya que con anterioridad EE.UU ha lanzado al menos cinco operativos desde septiembre contra narcolanchas en el Caribe.

Esto es, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana.

Desde el pasado 5 de octubre, Trump además de confirmar el hundimiento de una embarcación en el Caribe, volvió a sugerir trasladar operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.

Señales

«El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales, y seis hombres identificados como narcoterroristas que iban a bordo de la embarcación murieron durante la operación».

Así dijo además el presidente en Truth Social sobre este quinto ataque mortal en el Caribe.

En total han muerto 27 personas en los barcos; eran sospechosas de un delito sin que se confirmara su posible culpabilidad.

Un quinto ataque contra lo que dicen es una narcolancha venezolana.

De nuevo, los datos son escasos.

Estados Unidos debería ofrecer más información sobre sus ataques para que nadie ponga en duda sus decisiones.

Lo que sabemos es lo que ha dicho el presidente Donald Trump

Normalmente las leyes internacionales prevén que para siquiera interferir con un barco foráneo en territorio marítimo compartido se tiene que dar una justificación apropiada.

Dudas

Sin embargo portales citan al senador demócrata, Adam Schiff, por Nueva York, quien afirma que para realizar ataques de este tipo se requiere autorización legislativa.

Esto es, sobre todo en aguas internacionales, se necesita aval del Congreso y no nada más que el poder ejecutivo diga que tiene presunta “inteligencia” sobre el blanco bombardeado.

Pero incluso legisladores del Partido Republicano se han sumado a algunos de los cuestionamientos.