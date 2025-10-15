Audiencia de caso Kimberly, desaparecida en Naucalpan

Caso Kimberly: Audiencia ante juez de control de Tlalnepantla. Videos, pruebas genéticas y declaraciones que inculpan a Gabriel y Paulo

Regeneración, 14 de octubre de 2025. Portales destacan la audiencia por la desaparición de Kimberly Hilary Moya González en los Juzgados de Control de Tlalnepantla con nuevas pruebas que buscan acreditar la responsabilidad de Gabriel Rafael y Paulo Alberto en el caso.

Y es que se subraya que se presentaron datos que incluyen videos de las cámaras de seguridad, pruebas genéticas y una declaración.

Además de los videos del C4 y C5 recuperados del último día en que Kimberly fue vista, se presentó la declaración de Paulo Alberto.

Mismo, en la que se menciona que admitió que el automóvil gris marca Volkswagen visible en los videos le pertenece.

Según su testimonio, el 2 de octubre, Gabriel le solicitó prestado el vehículo “porque iba a salir con una chica», a lo que Paulo accedió.

Asimismo en la revisión de dicho automóvil, se detectó una mancha de sangre que, a pesar de haber sido lavada, pudo ser analizada.

Misma cuyo perfil genético de la sangre coincide con el de los padres de Kimberly, lo que podría representar un avance significativo en el caso.

Sin embargo en redes se apunta que al finalizar la audiencia, Dante Marentes, abogado de Paulo Alberto, expresó la preocupación de su cliente sobre el caso.

Esto es, reiteró la presunción de inocencia y la necesidad de esclarecer los hechos para que la menor aparezca.

Por otro lado, personas cercanas a Gabriel descartaron cualquier vínculo entre él y Paulo Alberto, asegurando que Gabriel es un hombre trabajador ajeno al caso.

Mencionaron que se han realizado seis cateos en su domicilio sin encontrar pruebas que lo responsabilicen de la desaparición, por lo que expresaron temer por su integridad.

Al tiempo que la defensa de los imputados solicitó la duplicidad de término, por lo que la audiencia continuará al cumplirse las 144 horas.

Asimismo, se indica que la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo este jueves a las 12:30 horas.

Por otra parte, se destaca que la captura de Gabriel Rafael «N», de 57 años de edad y Paulo Alberto «N», de 36 años, se ejecutó por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares.

Hasta donde se sabe aproximadamente a las 16:14 horas del pasado 2 de octubre, la víctima caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas.

Lo anterior, en la colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan, cuando Gabriel Rafael corrió hacia ella.

Seguidamente, la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un vehículo marca Volkswagen, tipo sedán, color gris.

El cual «era conducido por Paulo Alberto, quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas”, detalló la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Además, en un cateo realizado en un taller donde Gabriel trabajaba como tornero, se localizaron unas botas con manchas de sangre, la cual fue analizada.

Con lo que se determinó que coincide con el perfil genético de los padres de la adolescente, “por lo que existe una alta probabilidad de que dichos indicios pertenezcan a la víctima”.

Se estableció que durante el recorrido de Kimberly desde su domicilio hasta el establecimiento donde realizó unas impresiones y en su trayecto de regreso, en repetidas ocasiones aparece en las videograbaciones un vehículo.

🔴 Kimberly Hilary Moya González de 16 años de edad, NO DESAPARECIÓ, SE LA LLEVÓ UN SUJETO



La joven estudiante del #CCH Naucalpan, fue vista por última vez tras ir a un cibercafé en el Estado de México



Hoy familiares y amigos exigen respuestas urgentes de las autoridades.

Este, marca Volkswagen, tipo sedán, color gris, «conducido presumiblemente por Paulo Alberto”.

Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

En caso de ser declarados culpables por desaparición de persona, podrían tener una pena de 25 a 50 años de prisión.

Con anterioridad autoridades de Estado de México informaron que fueron detenidos dos sujetos.

Presuntamente vinculados con la desaparición de Kimberly Moya, de 16 años de edad, al salir de un café internet, en Naucalpan, hace 11 días.

La Fiscalía del Edomex detalló, en un comunicado, que los detenidos son Gabriel Rafael ‘N’, de 57 años de edad, y Paulo Alberto ‘N’, de 36 años;

Quienes fueron recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde se determinará su situación jurídica.

Además, la Fiscalía General de Justicia de Estado de México explicó hechos ocurridos el 2 de octubre, a las 16:14 horas, con la estudiante Moya, estudiante del CCH Naucalpan, de la UNAM.

#Estados



La @FiscaliaEdomex detuvo a Gabriel Rafael "N" y Paulo Alberto "N" por su probable participación en la desaparición de Kimberly Hilary Moya, joven de 16 años reportada como desaparecida desde el pasado 2 de octubre en Naucalpan, #Edoméx. Además, la Fiscalía indicó que…

Misma quien caminaba por la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan…

Esto, cuando Gabriel Rafael ‘N’ corrió hacia ella y la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un auto tipo sedán, marca Volkswagen, color gris, conducido por Paulo Alberto ‘N’.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los sujetos “privaron de la libertad a la adolescente;

Se subieron con ella al referido vehículo y huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación”.