Skadi, la Reina de los Lobos, sigue azotando cuadriláteros

Después de una severa lesión de hombro que le hizo pensar en el retiro, la amazona regresa al cuadrilátero con entusiasmo

Regeneración, 14 de octubre 2025– Skadi, La Reina de los Lobos, es una luchadora reconocida del Consejo Mundial de Lucha Libre. Para llegar aquí ha batallado, no solo arriba del ring, con constantes señalamiento hacia su físico.

La Reina de Los Lobos sorprendió en La Catedral de la Lucha Libre imponiendo su poder sobre Zeuxis en una batalla decisiva.… ¡Skadi va por el Campeonato Universal!



📺 #ViernesEspectacularCMLL en https://t.co/WMbtiu7LVy|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/cCqAqgUxcm — Arena México (@Arena_MX) October 11, 2025

Lesión

Confesó en entrevista que estuvo muy cerca de retirarse del deporte por una dura lesión.

Una lesión, sumado a sus propias exigencias, la llevaron a pensar en dejar la lucha libre.

No quería denigrar la profesión, ni mucho menos a las amazonas, que año con años reivindican su valor dentro del negocio, lo que generó que Skadi estuviera a nada de abandonar su sueño.

Retiro

“Estuvo muy cerca, muy cerca de verdad, lo que menos quería era mostrar algo que no me gustara ver en alguien más, no quería denigrar la lucha no tomándolo en serio.

No quería que este legado se fuera, pero lo principal era no denigrar la lucha libre femenil, en especial la carrera de mi mamá”, comentó.

Y es que la madre de Skadi no es cualquier persona, se trata de Marcela, una de las amazonas más importantes en la historia.

Marcela

Fue pieza clave para que el trato entre hombres y mujeres fuera el mismo en el pancracio.

Abrió el camino para las generaciones futuras, aunque para La Reina de los Lobos se trató de una maestra complicada.

“Mi mamá fue más dura como profesora que como mamá. Fue bastante complicado convencerla (para que pudiera luchar).

¡Participa! Skadi "La reina de los Lobos" 🐺💪 te invita a ganar uno de los 5 pases dobles para la función del (@CMLL_OFICIAL)



✅Contesta a la pregunta

✅Captura de suscrito a nuestro canal YT 👉 https://t.co/sYWdMW9C3H

✅Manda tus respuestas a: [email protected] pic.twitter.com/IyWVIbB4gX — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 13, 2025

También hubo mucho desconfianza de mi parte, porque no podía entender qué es lo que ella quería.

Prejuicios

La gente también ha sido hasta la fecha muy cruel en ese aspecto, de que creen que por ser hija de Marcela voy a tener lo mismo que ella.

Están completamente equivocados, porque no somos la misma persona, no tenemos los mismos años, somos completamente diferentes”, se sinceró.

En duelo de capitanas de bando, La Reina de los Lobos -Skadi- es derrotada por la Campeona Mundial Femenil -Zeuxis-



📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/IBT13ZLafC|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/fekOIb8RjD — Arena México (@Arena_MX) April 19, 2025

No solo en la lucha libre, sino en el deporte en general es normal que los aficionados piensen que los hijos de atletas consumados…

…consiguen todo más fácil por el simple hecho de ser descendientes de determinadas personas, nada más alejado de la realidad para Skadi.

Profesión dura

Ella tuvo que sufrir incluso de traspiés de su madre, quien intentó alejarla del arte de los costalazos, porque no quería que se enfrentara a una profesión tan dura.

En el duelo de Capitanas, La Reina de los Lobos -Skadi- vence a Dark Silueta en el choque de Amazonas.



📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/xpfeXA7Skx — Arena México (@Arena_MX) December 11, 2024

“Ella ha sido la persona que más me ha puesto el pie en mi carrera, para que yo decida hacer otra cosa, porque ella sabe lo difícil que es estar aquí.

Tiene como unos tres años que ya le gusta verme, que me dice que está orgullosa de mí”, explica Skadi.

“La lesión que más me ha marcado es la del hombro, fue una luxación, me tuvieron que operar.

Fue la más complicada porque fue muy doloroso el dormir, el tener que ir a terapia.

Siete minutos y medio han sido suficientes para que Skadi -La Reina de Los Lobos- derrotara a Hera en un #MatchRelámpago de #AmazonasCMLL



Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO95Bs pic.twitter.com/xQqGjaFOHh — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 15, 2024

Todo estuvo muy complicado y esa fue la lesión que siento que sí marcó algo distinto, porque no podía permitirme una vez más estar fuera.

Ultimátum

Me di un ultimátum, que si no funcionaba, si regresaba de la lesión y no lograba lo que quería, era para mi mejor decir hasta aquí llegó esta historia.

Porque mi mamá Marcela siempre fue como: tienes que hacer las cosas bien”, dijo.

Al final, la historia para Skadi salió bien, pues tomó una decisión arriesgada, pero su amor por la lucha libre y pasión por el deporte la hizo salir adelante.

Al igual que su sueño de “ser un nuevo molde de una persona grande, de talla grande”.

Ruda

“Yo quería que me vieran fuerte, que me vieran ruda, pero que también puedo brincar, que puedo saltar, que puedo hacer cosas.

Mientras yo lo siga intentando estoy segura que va a haber alguien que diga: ‘Wow, si ella puede estar ahí yo también puedo’”, finalizó.