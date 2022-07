¡Nuevo #AudioAlito! Llama p3nd3j0s a los militantes del PRI y dice que él decidirá en 2024

Layda Sansores presentó una nueva grabación del dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, donde se escucha pendejear a sus militantes.

Regeneración, 12 de julio del 2022. En el nuevo audio que presentó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se escucha a Alejandro Alito Moreno, llamar “pendejos” a los militantes del PRI.

De acuerdo con la grabación que se difundió este día en el programa “El martes del jaguar”, la gobernadora morenista, presentó un nuevo audio; en la grabación se escucha como el presidente priista señala que el impondrá a sus candidatos para 2023.

“¿Cuál es la ventaja que tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mi me tocará elegir la lista”.

Según se puede escuchar en la conversación entre Alito y un hombre identificado como Homero, el exgobernador de Campeche indica su “ventaja”.

“Porque todos esos pendejos que andan allá afuera: ‘no, que si no dan resultados se van a la verga’. Yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan. Entonces al final del camino me toca la que viene”.

Asimismo, Alito destacó la elección que se llevaría a cabo en Tamaulipas; por lo que, le indicó a la otra persona, que anotara su número de WhatsApp, para que hablen sobre cualquier tema de Tamaulipas.

Finalmente, se puede escuchar como el líder del PRI le habla al presidente del PAN, Marko Cortés, quien también se encuentra en la reunión.