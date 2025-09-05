Nuevo brote de Ébola en el Congo

Congo y OMS actúan para evitar un contagio mayor ante nuevo brote de Ébola después de tres años, en la provincia de Kasai. 15 fallecidos

Regeneración, 4 de septiembre 2025– La República Democrática del Congo declaró el jueves un nuevo brote del mortal virus del ébola, tres años después del último.

Se aclaró que ahora hay 28 casos sospechosos y 15 muertes.

El Ministerio de Salud dijo que las muestras analizadas el miércoles confirmaron la presencia de la cepa zaire del virus.

Provincia de Kasai

El brote ha afectado a las zonas sanitarias de Bulape y Mweka, en la provincia de Kasai.

Las autoridades sanitarias han estado realizando investigaciones tras la presentación de los casos y las muertes reportadas.

Estas incluían síntomas como fiebre, vómitos, diarrea y hemorragia.

Las muestras analizadas el 3 de septiembre en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica, en Kinshasa, la capital, confirmaron que la causa del brote fue el ébola zaire.

Señal inicial

Señaló que la señal inicial del brote se produjo cuando una mujer embarazada de 34 años fue hospitalizada en la provincia de Kasai el 20 de agosto con síntomas como fiebre alta y vómitos.

No se especificó si la mujer había fallecido.

La Organización Mundial de la Salud dijo que era probable que el número de casos aumente a medida que la transmisión continúa.

La OMS está entregando dos toneladas de suministros, incluyendo equipos de protección personal, equipos de laboratorio móviles y suministros médicos.

La zona es de difícil acceso, ya que se necesita al menos un día de viaje desde Tshikapa (capital provincial de Kasai), con escasas conexiones aéreas.

Determinación

“Estamos actuando con determinación para detener rápidamente la propagación del virus y proteger a las comunidades”, declaró el Dr. Mohamed Janabi, Director Regional de la OMS para África.

“Apoyándonos en la amplia experiencia del país en el control de brotes de enfermedades virales, colaboramos estrechamente con las autoridades sanitarias para intensificar rápidamente las medidas de respuesta clave y poner fin al brote lo antes posible”.

El país dispone de una reserva de tratamientos, así como de 2.000 dosis de la vacuna contra el ébola Ervebo, eficaz para proteger contra este tipo de ébola.

Ya están posicionadas en Kinshasa y serán rápidamente trasladadas a Kasai para vacunar a los contactos y al personal sanitario de primera línea.

El ébola

El último brote de la enfermedad del virus del Ébola en la República Democrática del Congo afectó a la provincia noroccidental de Equateur en abril de 2022.

Se controló en menos de tres meses gracias a los enérgicos esfuerzos de las autoridades sanitarias. En la provincia de Kasai, se registraron brotes previos de la enfermedad en 2007 y 2008.

En el país, se han registrado 15 brotes desde que se identificó la enfermedad por primera vez en 1976.

La enfermedad por el virus del Ébola es una enfermedad rara, pero grave y a menudo mortal en humanos.

Transmisión

Se transmite a través del contacto cercano con sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales de animales infectados, como los murciélagos frugívoros.

La transmisión entre humanos se produce por contacto directo con sangre o fluidos corporales de una persona enferma o fallecida por el Ébola.

También sucede con objetos contaminados con fluidos corporales de una persona enferma o fallecida por el Ébola, o el cuerpo.