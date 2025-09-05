154 rayos en Mérida, se acerca otra onda tropical.

Mérida: La intensidad de las lluvias ha bajado. Se espera una nueva onda tropical con posibilidad de lluvias, actividad eléctrica y turbonadas

Regeneración, 4 de septiembre 2025– Las lluvias en la Península de Yucatán han sido menos intensas que en los últimos días, pero podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y turbonadas.

El sábado se reforzará la posibilidad de lluvias más fuertes debido a nueva onda tropical en la región, que incluso podrían continuar al día siguiente.

⚡️ Tremendo bombardeo en Mérida



Con la tormenta de hoy se registraron 495 rayos, y las lluvias más importantes se dieron en La Floresta con 31.2 mm, 20.6 mm en el Centro, 14 mm en Chuburná y 11.2 mm en Altabrisa.



¿Qué tal sintieron el jatsa ha? pic.twitter.com/khWxSJ8O6R — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) September 4, 2025

Asimismo, aunque no hay amenaza ciclónica directa, el Atlántico tropical mantiene actividad que podría evolucionar en los próximos días.

Mérida

Este miércoles de nuevo cayó una fuerte lluvia vespertina en diversas zonas de Mérida causando perjuicios a peatones y transeúntes.

Meteorología Yucatán registró 41.7 mm de lluvia en Nora Quintana, 19.3 mm en el Centro, 16.8 mm en García Ginerés y 11.4 mm en La Floresta.

Asimismo, señaló que se contabilizaron al menos 154 rayos durante las lluvias.

Juan Antonio Palma Solís señala que, aunque se avecina actividad tormentosa relativamente limitada, la situación volvería a cambiar el fin de semana.

La tormenta que se desarrolla sobre Mérida.

Muchos rayos…

¿Efecto de la isla de calor urbana? pic.twitter.com/UfAgd3tWtL — Pandita rojo 🐳 (@eit1mx) September 4, 2025

Añade: debemos echar ojo a lo que acontece sobre el océano Atlántico, en materia ciclónica.

Clima en Yucatán

Prevé que este jueves y viernes la llamada “vaguada maya” se mantendrá como fenómeno que favorecerá el desarrollo de tormentas en la península de Yucatán.

Sin embargo, no descarta lluvias fuertes aisladas (25 a 50 mm), principalmente a lo largo del eje de la “vaguada maya”.

Las precipitaciones serán menores, en cuanto a intensidad y extensión espacial, pero será necesario extremar precauciones ante la posibilidad de actividad eléctrica y turbonadas.

Calor Mérida

Palma Solís, coordinador de Meteored México, aclara que el calor seguirá infranqueable en la Península de Yucatán.

En ese sentido, se prevén temperaturas máximas de 32 a 40°C en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, sin descartar superiores en territorio yucateco y campechano.

En cuanto a los vientos, todavía serán variables el jueves, pero el viernes y sábado se tornarán del Este-Sureste y Sureste.

Independientemente del viento, las intensidades se mantendrán en el rango de 10 a 40 km/h, con posibles rachas mayores en zonas con tormentas.

Onda tropical

Confirma que el paso de una nueva onda tropical por Centroamérica y el sur de la región incrementarán el potencial de tormentas en la Península.

Además, añade, la probabilidad de precipitaciones pluviales continuaría el domingo.

El especialista afirma que la región sigue sin amenaza ciclónica, pero mantienen en vigilancia la evolución de una onda tropical sobre el océano Atlántico tropical.

Las predicciones muestran que el hidrometeoro se movería paulatinamente hacia la región de Puerto Rico.