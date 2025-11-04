Vencimiento para Operaciones Militares de EE. UU. en el Caribe

El plazo legal para la ofensiva militar de Trump en el Caribe expiró este 3 de noviembre. Ataques contra presuntas ‘narcolanchas’ no cesan

Regeneración, 4 de noviembre de 2025.– Los ataques letales de Estados Unidos ocurrieron sin el permiso explícito del Congreso. Expertos legales y legisladores denuncian una violación de la Constitución. Es un ejercicio de poder presidencial expansivo, sin precedentes.

Mientras EEUU se inventa que Venezuela y Maduro son narcotraficantes, es bueno recordar que en 1996, el periodista Gary Webb, expuso cómo la CIA contrabandeaba cocaína desde Colombia para financiar a los terroristas de la Contra en Nicaragua.



Después de desvelar esto al mundo,… pic.twitter.com/9OJ28XdamW — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) November 4, 2025

El Reloj de la Ley de Poderes de Guerra

La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 es clara al respecto. Dicha norma exige cese de hostilidades no autorizadas tras 60 días de su inicio. Se suma un plazo de 30 días adicionales para el retiro de las fuerzas.

El presidente Trump notificó el primer ataque el 4 de septiembre. Así, el plazo se cumplió este lunes, 3 de noviembre.

Trump Desafía el Límite Legal y la Razón

El presidente Trump no solicitó al Congreso una extensión de este plazo. El despliegue de la Armada en el Caribe incluye ocho buques y aviones F-35. El Departamento de Justicia argumenta que las acciones no son «hostilidades».

Por ello, aseguran que la operación puede continuar legalmente. Elliot Gaiser, del Departamento de Justicia, defiende esta postura.

Sin embargo, exabogados del Departamento de Estado discrepan abiertamente. Uno de ellos advirtió que es «un uso expansivo del poder presidencial que desafía el espíritu de la resolución».

Airstrikes by the USA on boats in the Caribbean and the Pacific, allegedly linked to drug trafficking, violate international human rights law and are unacceptable. — Volker Türk (@volker_turk) October 31, 2025

«Los ataques aéreos de Estados Unidos contra barcos en el Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculados al narcotráfico, violan el derecho internacional de los derechos humanos y son inaceptables«.

Acciones Previas: Ejecuciones Extrajudiciales

Los antecedentes de estos ataques son alarmantes en su saldo humano. Reportes indican que las operaciones han causado 65 muertes hasta ahora.

Las víctimas son de presuntas «narcolanchas» en el Caribe y el Pacífico. Organizaciones de derechos humanos califican estas acciones como «ejecuciones extrajudiciales«.

La ONU acusó a EE. UU. de violar el derecho internacional. El Alto Comisionado Volker Türk ha sido enfático. Exigió el cese de los ataques «independientemente de los presuntos delitos».

UNBELIEVABLE. These boat strikes in the Caribbean are driving us closer to war… and this administration thinks it’s fine to hide details from Democrats and divulge more to their handpicked Republicans??



Is the safety of our troops a joke to them? — Mark Warner (@MarkWarner) October 30, 2025

«¡INCREÍBLE! Estos ataques a barcos en el Caribe nos están llevando al borde de la guerra… ¿y esta administración cree que está bien ocultar detalles a los demócratas y revelar más a sus republicanos de confianza? ¿La seguridad de nuestras tropas es una broma para ellos?«

El Congreso Exige Cumplir la Ley

Legisladores del Congreso demandan aplicar la Resolución de Poderes de Guerra. Senadores como Mark Warner y Jack Reed exigieron informes completos.

Alertan que el Pentágono ha retrasado la entrega de documentos legales.

La falta de transparencia ha motivado la reacción de la izquierda. Más de 60 oenegés pidieron al Congreso detener la campaña militar.