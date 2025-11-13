Nvidia no invertirá en Nuevo León sino AI-GDC y CIPRE Holding

Previamente, el gobernador anunció la llegada del gigante tecnológico a Nuevo León, con una fuerte inversión en Inteligencia Artificial

Regeneración, 13 de noviembre 2025– NVIDIA, líder en producción de semiconductores, negó el proyecto de inversiones financieras en el estado de Nuevo León, México. Previamente, Samuel García Sepúlveda, anunció un supuesto proyecto por mil millones de dólares.

Green Data Center

Samuel García había anunciado la construcción de un Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, a cargo de la empresa que lidera el desarrollo de IA a nivel mundial.

NVIDIA desmintió la inversión millonaria en Nuevo León. ¿Otro sueño guajiro incumplido de Samuel García? Recuerda la mega inversión de Tesla… el terreno sigue vacío. #NuevoLeón #Política pic.twitter.com/OLrduas5br — Sabiduría Eterna (@sabiduriamx) November 13, 2025

“Nvidia, la empresa más importante de software e Inteligencia Artificial, llega a nuestro estado con una inversión de 1 BILLÓN DE DÓLARES.

Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León”, anunció en sus redes el gobernador.

El gigante de los semiconductores aclaró que el apoyo de la empresa a la transformación digital y al progreso tecnológico latinoamericano…

…se basa exclusivamente en iniciativas, investigación y formación de talento.

Revelación

Este 12 de noviembre, el Gobernador Samuel García reveló la creación del primer Centro de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial;

Equipado con tecnología NVIDIA, una iniciativa impulsada por AI-GDC y CIPRE Holding.

Este anuncio se realizó durante el encuentro México IA+ | Inversión Acelerada, celebrado por la Secretaría de Economía Federal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y CIPRE Holding.

Aunque el anuncio del gobernador se llevó a cabo frente a representantes de la compañía, en el momento ninguno de ellos hizo la aclaración correspondiente.

Corea del Sur

Nvidia ha sellado acuerdos con el Gobierno surcoreano, Samsung Electronics, SK Group, Hyundai y Naver Cloud para impulsar la infraestructura de inteligencia artificial en Corea del Sur.

Esto permitirá el despliegue de más de 260.000 microchips avanzados del fabricante estadounidense.

La iniciativa contempla una inversión estimada de 3.000 millones de dólares en el ecosistema de IA surcoreano;

Con la creación de un Centro Tecnológico de IA por parte de Nvidia, un Centro de Aplicaciones Físicas de IA de Hyundai y la construcción de centros de datos regionales.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, presumió una inversión de NVIDIA, pero la empresa lo desmintió. No hay proyecto firmado.



Mira más en #ElDailyDiario con @alediaazdelaveg en YouTube: https://t.co/HbYZBNNmvV — Abejorro (@AbejorroMedia) November 13, 2025

Infraestructura

Además, Naver Cloud ampliará su infraestructura con más de 60.000 unidades de procesamiento para aplicaciones empresariales y físicas de IA.

En paralelo, Naver y Nvidia colaborarán con LG AI Research, SK Telecom, NC AI y Upstage para desarrollar modelos lingüísticos en coreano mediante alianzas público-privadas.

El Ministerio de Ciencia y TIC adquirirá 50.000 microchips para establecer una “infraestructura de IA soberana”;

Que se destinará al Centro Nacional de Computación de IA y a proveedores en la nube como NHN Cloud, Kakao Corporation y Naver Cloud.

El Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología abrirá un centro especializado en computación y teoría cuántica.