Atendidas 100 mil familias por lluvias extraordinarias: Sheinbaum

7 mil 426 millones en apoyo a 104 mil familias afectadas para limpieza, enseres, agricultura. En diciembre inicia reconstrucción: Sheinbaum

Regeneración, 13 de noviembre de 2025. La presidenta Sheinbaum subrayó inversión de más de 7 mil 426 millones de pesos en apoyo a 104 mil familias afectadas por lluvias extraordinarias.

Cabe destacar que la presidenta de México subrayó que se trata de un fenómeno con mayores impactos en la historia del país.

“Ha sido uno de los fenómenos naturales con mayores impactos en la historia, son más de 100 mil viviendas afectadas…»

«… y en un mes todas las familias fueron atendidas”, puntualizó.

Sheinbaum

Al tiempo que en comentario, destacó que antes con el famoso FONDEN la ayuda llegaba 40 días después del desastre.

Aquí, la atención es inmediata.

Asimismo, se indicó desde Palacio Nacional que se han destinado mil 802 millones 535 mil pesos a Hidalgo.

En tanto que 4 mil 5 millones 35 mil pesos a Veracruz; 756 millones 75 mil pesos a Puebla; 166 millones 905 pesos a Querétaro y 695 millones 575 mil pesos a San Luis Potosí.

De la inversión total 2 mil 88 millones 340 mil pesos fueron para trabajos de limpieza; 3 mil 305 millones 970 mil pesos a daños en vivienda.

E incluso, 275 millones 515 mil pesos a enseres, 304 millones 50 mil pesos a daños locales y mil 452 millones 250 mil pesos a agricultura.

Mañanera

Además, informó que en diciembre comenzará el proceso de reconstrucción de viviendas, de caminos, de sistemas de agua potable y drenaje.

“Ha sido un ejercicio realmente impresionante», indicó.

Y es que subrayó que «prácticamente en un mes desde las lluvias al día de hoy, un mes y unos cuantos días quedaron limpias prácticamente todas las comunidades».

Esto es, el domingo terminamos con «todos los segundos apoyos, ya nada más queda para las viviendas más dañadas, los enseres, los caminos completamente abiertos».

«…,en dos semanas vamos a iniciar el proceso de reconstrucción».

«Ha sido uno de los fenómenos naturales con mayores impactos en la historia, son más de 100 mil viviendas afectadas y en un mes todas las familias fueron atendidas”.

Salud

Detalló que ya están en proceso de reconstrucción las clínicas y escuelas que presentaron afectaciones por medio de Agrosemex S.A., la aseguradora del Estado mexicano.

Además, destacó que fue extraordinaria la labor de todas las dependencias del Gobierno de México, de las y los servidores de la nación, así como de los cinco mandatarios estatales.

Dentro de los trabajos se detalla el censo realizado por 4 mil 804 Servidores de la Nación distribuidos en 960 brigadas, quienes censaron 3 mil 354 localidades.

Esto es, 104 mil 417 viviendas en 119 municipios, atendiendo a 347 mil 919 personas en vivienda afectada.

E incluyendo 20 mil 486 personas de pueblos originarios.

De las 104 mil 417 viviendas censadas, 20 mil 486 presentaron daños menores, 23 mil 333 medios, 31 mil 12 sufrieron afectaciones mayores y 18 mil 302 se identificaron como pérdida total.

Además, 7 mil 831 locales resultaron afectados, 29 mil 45 pequeños productores.

Así como 56 mil 600 hectáreas.

Gobernadores

Así en esta edición de las Mañaneras del Pueblo de Sheinbaum se realizó un enlace a Ixhuatlán de Madero, Veracruz; Chapulhuacán, Hidalgo; San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí; Pantepec, Puebla; y San Joaquín, Querétaro.

Sitio donde estuvieron, respectivamente, la gobernadora Rocío Nahle, de Veracruz; los gobernadores Mauricio Kuri, de Querétaro; y Alejandro Armenta de Puebla.

Así como funcionarios estatales y de la Secretaría de Bienestar, para iniciar la entrega del segundo apoyo de reconstrucción en sus entidades.