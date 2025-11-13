Pagar 33 mil millones de impuestos: Suprema Corte, Salinas Pliego estalla

Salinas Pliego clama injusticia y acudirá a instancias internacionales. «Pague a tiempo y nadie va a buscarlo», recuerda el vox populi web

Regeneración, 13 de noviembre de 2025. “No nos van a doblegar” respondió Salinas Pliego a las resoluciones sobre sus juicios fiscales por la Suprema Corte que le obligan a pagar sus adeudos por impuestos.

Como se sabe, tras largos juicios, finalmente, la nueva Suprema Corte abordó todos los casos y por unanimidad sentenció el pago al Servicio de Administración Tributaria.

Pagar

Sin embargo, en respuesta Salinas Pliego anunció que «Hoy no se acaba. Comienza». Con la foto de una pantera negra, con la que acudirá a cortes internacionales.

E incluso dijo que sigue en espera de una respuesta del SAT sobre el monto de sus créditos fiscales.

Además, calificó como una persecución en su contra, luego de que el máximo tribunal resolviera en su contra diversos juicios fiscales.

“No nos van a doblegar ni a callar. Aquí estamos y aquí seguiremos”.

Lo anterior, dijo por medio de la compañía en un comunicado.

Grupo Salinas argumentó que los ministros de la Corte “asestaron el golpe fulminante a la justicia y al Estado de derecho”.

Señaló que las resoluciones fueron “dictadas desde Palacio Nacional” y acusó estrategia de acoso político y mediático, por la presidencia.

“Entre este grupo de ministros ilegítimos no hubo un solo cuestionamiento al guion enviado desde Palacio Nacional».

«Es tanto su descaro que ni siquiera abordaron el evidente sesgo de ministras como Lenia Batres y María Estela Ríos”.

Hoy no se acaba, comienza 😎. pic.twitter.com/87c0ulv5yY — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 13, 2025

La reacción del empresario porque la Suprema Corte desestimó los argumentos en los litigios de más de 12 años.

Sentencia

Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó sentencias que ordenan a Ricardo Salinas Pliego pagar.

Esto por, aproximadamente, 48 mil 326 millones 809 mil 994 pesos en total, con multas, recargos y actualizaciones de créditos fiscales.

La Suprema Corte (SCJN) ha resuelto de manera unánime: Ricardo Salinas Pliego tiene que pagar los 33 mil millones de impuestos que le debe a México.



Por primera vez, el nuevo Poder Judicial demuestra que se acabó el tiempo de privilegios para la oligarquía mexicana 🇲🇽 pic.twitter.com/LbRu8M1xn8 — Guille Vidal (@eltemagv) November 13, 2025

En la sesión, se discutieron 15 asuntos diferentes, correspondientes a siete juicios fiscales.

Y es que son provenientes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que mediante juicios de nulidad, emitieron sentencias.

Mismas, que como señalan portales ordenaron a empresas de Salinas Pliego pagar deudas por créditos fiscales de ISR.

Clama

Toma chocolate, paga lo que debes: La Suprema Corte rechaza el amparo de Ricardo Salinas Pliego que buscaba evitar pagar la deuda con Hacienda que data de hace casi dos décadas. Aquí el momento de la votación. pic.twitter.com/bmPaobo0ra — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) November 13, 2025

Por otra parte, como se indica, por ello Salinas Pliego acudirá a denunciar en el ámbito internacional, con el objetivo de garantizar la protección de sus derechos humanos.

Desde luego, denunciar lo que consideran cobros dobles e ilegales por parte de las autoridades fiscales.

E insistió en saber con precisión el monto de sus créditos fiscales “con apego a derecho y sin cobros inconstitucionales”.

Pago

“El silencio administrativo y la dilación de los procesos solo confirman la motivación política por parte del gobierno federal”.

By unanimous vote, Mexico's newly elected Supreme Court, seated in September, threw out the last legal ploy by magnate Ricardo Salinas Pliego, requiring him to pay $33 billion pesos ($1.8 billion US) in long overdue back taxes. A new era has begun.pic.twitter.com/RUCsEjl4b8 — Kurt Hackbarth 🌹 (@KurtHackbarth) November 13, 2025

Esto, añadió Grupo Salinas al reiterar que están dispuestos a pagar sus adeudos sin ceder a “extorsiones abusivas e ilegales”.