Ochoa: «La elección más manipulada» en la historia de Honduras

Honduras: Marlon Ochoa denunció que el sistema TREP es una «trampa», presentando siete puntos clave que detallan irregularidades

Regeneración, 5 de diciembre 2025– Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, se dirigió al pueblo hondureño en una conferencia de prensa sobre un «golpe electoral» en el país, ya que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es una «verdadera trampa».

🗳🇭🇳 Elecciones bajo fuego | Consejero del CNE denuncia fraude masivo y apunta a EE.UU.



El consejero del CNE de Honduras, Marlon Ochoa, denunció que existe un “fraude electoral” supuestamente organizado por el bipartidismo tradicional, al cual acusa de manipular el proceso de… pic.twitter.com/khOOBK04lm — Radio Intereconomía (@rintereconomia) December 5, 2025

Documento

Tras la lectura de un documento titulado «Golpe Electoral 2025», Ochoa advirtió que esta podría ser «la elección menos transparente» y la «más manipulada de nuestra historia democrática».

Superando incluso los comicios de 2013 y 2017, debido a las graves fallas del TREP, la compra de votos, la intimidación y una «vulgar intervención extranjera».

Sus declaraciones se suman a las acusaciones de fraude de la candidata Rixi Moncada (Libre) en los comicios del 30 de noviembre.

Durante su comparecencia, que estuvo marcada por sospechosas dificultades técnicas, Ochoa expuso siete puntos clave que sustentan la denuncia de un «golpe electoral»:

1- Eliminación del control biométrico

El CNE aprobó una resolución que eliminó el cruce obligatorio entre los electores registrados en el dispositivo biométrico y los registrados en cada acta, violentando la Ley Electoral de Honduras.

Esta medida facilitó la alteración de resultados, mediante la «inflación» de actas.

2- Resultado escandaloso con actas erróneas

El miércoles 3 de diciembre a las ocho de la mañana se habían transmitido 15.297 actas del nivel presidencial.

Estas equivalen al 69.8 por ciento del total de 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) a nivel nacional.

De estas, 13.246 actas, que representan el 86.6 por ciento, presentan errores e inconsistencias entre el registro biométrico y el contenido del acta transmitida por el TREP.

Estas inconsistencias suman una diferencia de 982.412 votos.

3- Fallas estructurales desde el simulacro

El simulacro del nueve de noviembre mostró fallas estructurales graves en el sistema.

Se constató baja capacidad en la transmisión de actas, inexistencia del módulo de escrutinio y del módulo de divulgación automática, así como asignación extraordinaria de votos.

Aunque algunas deficiencias fueron subsanadas, Ochoa afirmó que no se dieron las garantías necesarias para verificar la integridad de los resultados.

4- Auditoría externa ignorada y sabotaje interno

El sábado 29 de noviembre, un día antes de las elecciones, el CNE recibió un informe de auditoría externa que confirmaba la persistencia de inconsistencias críticas.

Ochoa intentó leerlo en el pleno, pero una consejera saboteó la sesión.

Impidiendo así que se adoptaran decisiones urgentes para corregir las deficiencias y mintiendo públicamente sobre el contenido del informe.

5- Adulteración automática del número de votos

La noche de la elección, miles de miembros de JRV y custodios constataron que el sistema de transmisión TREP no leía ni interpretaba correctamente los números manuscritos de los votos en las actas.

El sistema asignaba cifras irreales, de hasta 600 o 700 votos, adulterando lo establecido en los documentos originales.

Marlon Ochoa asegura que estamos frente a la elección menos transparente de la historia de Honduras. pic.twitter.com/L7XXAzBX6F — Selvin López Anariba (@Selvin_la) December 5, 2025

6- Fraude automatizado y transferencia de votos

El sistema saltaba casillas, trasladando votos de un candidato a otro y de un partido a otro.

Esto confirmó la manipulación denunciada previamente a través de audios filtrados.

7- Retención de actas cruciales

Un total de 1.615 actas fueron retenidas dentro del sistema durante 40 horas, sin justificación clara, lo que generó sospechas de manipulación.

Dirigiéndose a la prensa, Marlon Ochoa lamentó que, a pesar de sus advertencias iniciales desde el simulacro del 9 de noviembre, las fallas en el sistema electoral fueron censuradas.

Proceso de contingencia

El proceso de contingencia, que implica escanear y transcribir actas físicas en Tegucigalpa, no está terminado hoy 5 de diciembre, cinco días después de la jornada democrática.

Marlon Ochoa concluyó su comparecencia destacando que esta elección será recordada por las fallas en el sistema de divulgación y la concreción de un plan de fraude.

Y además, por la compra de votos y la intimidación a miles de personas en todo Honduras.

De manera particular, quedará en la memoria por la «vulgar intervención extranjera» que ha existido, la cual calificó como inédita en la región latinoamericana.

