Fuerza de Eliminación de Pandillas en Haití: Consejo de Seguridad

La nueva medida contra las pandilla en Haití es una resolución impulsada por Estados Unidos junto con Panamá

Regeneración, 30 de septiembre 2025– El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy acciones contra las pandillas en Haití. Se trata de la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití a la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

🔴El Consejo de Seguridad adopta una resolución que autoriza la transformación de la misión actual de seguridad en #Haití en una “Fuerza de eliminación de pandillas”



A favor: 12

En contra: 0

Abstenciones: 3 (China, Pakistán, Rusia) pic.twitter.com/qBbYu92636 — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 30, 2025

La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, por sus siglas en inglés) era liderada, hasta ahora, por elementos de Kenia.

La nueva medida contra las pandillas en Haití es una resolución impulsada por Estados Unidos junto con Panamá, país que figura como promotor.

Votación

La medida fue aprobada por 12 votos a favor, cero en contra y las abstenciones de China, Rusia y Pakistán.

China justificó posteriormente su abstención en que el «fracaso» de la MSS se debió, parcialmente, a que «un importante país» (en alusión a EE.UU.)…

…»incumplió sus compromisos iniciales» y en que el gigante asiático no fue tenido en cuenta para el diseño de esta resolución que, además, «no incorpora un estudio previo sobre el terreno».

«Mantenemos nuestra opinión de que el Consejo se está viendo empujado una vez más a una aventura peligrosa y mal planificada», agregó el representante de Rusia, Vasili Nebenzia.

La MSS, que terminaba su mandato el jueves, 2 de octubre de 2025, pretendía alcanzar los 2,500 integrantes y finalmente se quedó en 970, de los cuales, 700 eran de Kenia.

La MSS operaba de forma conjunta con la Policía Nacional de Haití (PNH) para el restablecimiento del orden.

Sin embargo, se documentaron casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las autoridades.

Estas, debían evitar el uso de fuerza contra los ciudadanos haitianos, al menos “que supusieran una amenaza real» para su integridad.

La Fuerza GSF

La nueva Fuerza GSF, que entra en vigor de forma inmediata, contará con un máximo de 5,500 efectivos policiales o militares, asistidos por 50 civiles, y tendrá un mandato inicial de 12 meses.

La nueva misión seguirá contando con el apoyo de los elementos de Kenia, así como de otras naciones de Centroamérica y del Caribe.

La GFS inicia operaciones ante la gran interrogante sobre su financiación, que no está especificada en la resolución.

En la que se señala que «el costo de personal será aportado por contribuciones voluntarias», de los Estados que quieran participar;

Mientras que la MMS había presupuestado 600 millones de dólares, para el primer año y que apenas logró una recaudación de 115 millones de dólares.

Big diplomatic crowd, esp from LA/Caribbean, supporting US-backed UN Security Council draft text approving a gang suppression force in Haitihttps://t.co/ph0cJbiRRc pic.twitter.com/uOW2xzhfjR — PassBlue (@pass_blue) September 30, 2025

La GSF se coordinará con una Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), de nueva creación.

Presentará informes trimestrales ante el Consejo de Seguridad y los donantes para evaluar las cuotas aportadas.

La nueva fuerza aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU no se debe confundir con las misiones de paz que hubo en Haití, hasta 2017.

Haiti is going through one of the most difficult times in recent history, warns @UNOCHA.



Growing brutal violence.



5.2 million people in need of humanitarian assistance.



4.35 million facing hunger.



The UN family is providing help, but more funding is needed. pic.twitter.com/EJroyvuSS9 — United Nations (@UN) December 9, 2023

Menores en pandillas

Otra de las novedades en la resolución aprobada es que se pretende incorporar elementos militares a la misión.

Esto preocupa a ONG´s por estar formados para otro tipo de tareas y no tanto para lidiar con el desafío de las bandas;

Que controlan el 90 % de la capital, Puerto Príncipe, y están enraizadas en los barrios a través de líderes comunales locales.

Además, el texto reconoce la necesidad de reforzar los recursos, la logística y el equipamiento de esta nueva misión debido a la «dramática expansión» de las bandas.

Cuentan a con unos 5.500 pandilleros en total, y entre sus filas hay hasta un 50% de menores de edad.

«Se tomarán medidas para asegurar, cuando sea apropiado y factible, que los niños detenidos en tales operaciones sean remitidos a agentes de protección infantil».

Se indica, con poco margen de detalle acerca de los exigidos programas de desarme y desmovilización de menores.

Infraestructuras críticas

Asimismo, el texto que da luz verde a la GSF incide en la importancia de proteger «infraestructuras críticas y de tránsito en coordinación con la PNH».

Esto debido a que el aeropuerto de la capital y los puertos están controlados ahora por las pandillas, beneficiándose incluso de la llegada de ayuda humanitaria.