Pergamino de Honor a UTOPÍAS de CDMX, premio ONU Hábitat

Regeneración, 30 de septiembre de 2025. En redes subrayan que la Jefa Clara de la Ciudad de México celebró el premio internacional Pergamino de Honor con el que ONU-Hábitat reconoció al Programa UTOPÍAS.

Dicho reconocimiento por el enfoque visionario y participativo de regeneración urbana y justicia social.

Actualmente, se construyen 11 Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social (Utopías)

Utopías

¡Me llena de alegría la distinción que otorga @onuhabitat a las UTOPÍAS de nuestra ciudad!



El premio “Pergamino de Honor” es fruto del trabajo colectivo que hemos realizado con un enfoque humanista y una visión profundamente comunitaria.



Las UTOPÍAS no son solo espacios…

Y es que se subraya que el programa “impulsa aportaciones sobresalientes a la urbanización sostenible y la mejora de la vida urbana».

Además, «es modelo de espacios comunitarios inclusivos que fomentan el acceso gratuito a cultura, deporte, educación y bienestar”,.

Así lo afirmó ONU-Hábitat públicamente.

Por otra parte, en X la Jefa Clara celebró el premio otorgado por la agencia de Naciones Unidas.

«¡Me llena de alegría la distinción que otorga @onuhabitat a las UTOPÍAS de nuestra ciudad!”.

Agregó que el premio “Pergamino de Honor” es “fruto del trabajo colectivo que hemos realizado con un enfoque humanista y una visión profundamente comunitaria”.

Certeza

Por otra parte Brugada apuntó el conjunto social beneficiado con dicho programa que cruza todas las edades.

«Las UTOPÍAS no son solo espacios públicos: son una respuesta humanitaria frente a la desigualdad».

Seguidamente, apuntó que son «lugares donde niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas mayores y con discapacidad encuentran acceso gratuito a cultura, deporte, educación y bienestar”.

Así dijo al tiempo que reafirmó su compromiso de construir durante su sexenio, cien UTOPÍAS en toda la Ciudad de México.

Como se sabe, el programa nació en Iztapalapa durante la gestión de Brugada como alcaldesa, y actualmente esa demarcación cuenta con 12 centros de este tipo.

Acciones Clara

Actualmente, 13 de los proyectos están en marcha incluso la que se pretende construir en Álvaro Obregón luego del aval en la consulta ciudadana.

Sin embargo en redes se apunta que aún está pendiente el aval ciudadano en Cuajimalpa y en Xochimilco el proyecto fue rechazado.

Además se indica que las obras de los centros comunitarios que ya están en construcción terminarán en diciembre de este año.

«Cada uno es un acto de justicia social y un puente hacia la paz y la dignidad”, señaló Brugada en su publicación de este martes.

El Pergamino de Honor es considerado uno de los premios internacionales más prestigiosos en materia urbana.

ONU

Tenemos el gusto de anunciar a los ganadores del prestigioso premio internacional "Pergamino de Honor" que reconoce contribuciones sobresalientes a la urbanización sostenible y a la mejora de la vida urbana en todo el mundo.

Y es que se trata de la agencia de las Naciones Unidas dedicada al sito de vida de las personas que desde hace más de 30 años, ha distinguido a 197 iniciativas en los cinco continentes.

Este año, ONU-Hábitat informó que recibió nominaciones de África, Asia, Europa, las Américas y Oceanía.

E incluso aclaró que los premiados reflejan innovaciones que contribuyen al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Como se sabe la entrega oficial del reconocimiento es el 6 de octubre en Nairobi, Kenia, en el marco del Día Mundial del Hábitat.

La meta

Al tiempo que se destaca que son espacios modernos y transformadores de vidas con instalaciones de primer nivel que fomentan el desarrollo integral.

«Seguiremos trabajando para que la ciudad cuente con 100 hermosas UTOPÍAS durante esta administración, porque cada una es un acto de justicia social y un puente hacia la paz y la dignidad”, subrayó la Jefa Clara de la Ciudad de México.