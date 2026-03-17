Renuncia Director del Centro Nacional Antiterrorista de EE.UU

Irán nunca representó amenaza a EE.UU, guerra por presión de Israel y su lobby estadounidense que socavó MAGA original, señaló Joseph Kent

Regeneración, 17 de marzo de 2026. Por medio de redes sociales Joseph Kent, anunció su renuncia inmediata al Centro Nacional Antiterrorista, al declararse en contra de la guerra en Irán orquestada, dijo por Israel y su lobby norteamericano.

Y es que en su misiva se traza una distinción, según Kent, entre la política seguida por Trump durante sus administraciones «hasta junio de 2025».

Precisamente donde se señalaba las guerras de Medio Oriente como una trampa donde EE.UU ponía la vida de sus soldados y desperdiciaba su riqueza.

En la renuncia «con efecto inmediato», insta a Trump a cambiar el rumbo de su política exterior como alternativa ante lo que llamó «decadencia».

Carta

Desde luego, el texto en hoja membretada correspondiente, del Director de Inteligencia Nacional

Centro Nacional Antiterrorista.

Al dirigirse al Presidente Trump, señala:

«Tras una profunda reflexión, he decidido renunciar a mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto inmediato».

No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en Irán. «Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación».

Acusó «evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense».

Seguidamente, elogió los valores enarbolados en tres campañas electorales por Trump y sus éxitos. Luego, el deslinde.

«Apoyo los valores y las políticas exteriores que usted defendió en sus campañas de 2016, 2020 y 2024, y que implementó durante su primer mandato».

«Hasta junio de 2025, usted comprendió que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que privaba a Estados Unidos de las valiosas vidas de nuestros patriotas …

«y mermaba la riqueza y la prosperidad de nuestra nación».

Luego

Durante su primer mandato, «usted comprendió mejor que ningún otro presidente moderno cómo aplicar el poder militar con decisión sin involucrarnos en guerras interminables».

«Lo demostró al eliminar a Qasam Soleimani y al derrotar al ISIS». Apuntó en el recuento, para señalar la discordia:

«Al inicio de esta administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación…

«.. que socavó por completo su plataforma «Estados Unidos Primero» y sembró sentimientos belicistas para incitar a una guerra con Irán».

Guerra

En los siguientes renglones explicó cómo ocurrió el proceso que arrastró a EE.UU a «una guerra desastrosa».

«Esta caja de resonancia se utilizó para engañarlos y hacerles creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y que si atacaban ahora, el camino hacia una victoria rápida estaba asegurado».

Al tiempo que denunció esto como «una mentira, la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak».

Misma, «que le costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos volver a cometer este error», aseveró.

Honor

Por otra parte, se destaca en la argumentación el sentido cívico de su posicionamiento como veterano de guerra y patriota, muy al estilo MAGA.

«Como veterano que participó en combate once veces y como esposo de un soldado caído que perdió a su amada esposa Shannon en una guerra fabricada por Israel…

«…, no puedo apoyar que la próxima generación vaya a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo en vidas estadounidenses».

Antes de declarar su honor por servir a la administración y la Nación pidió a Trump reflexionar y rectificar sobre la guerra contra Irán.

«Les ruego que reflexionen sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. Ha llegado el momento de actuar con decisión».

Joe kent is the man who lost his wife in Syria while fighting with ISIS. Joe kent himself fought 20 years. So he know wars bring destructions.



Trump is the man who looted Americans money.

Choose your Heroes wisely.

Thank You kent a real Ameican Hero.pic.twitter.com/v76zoLXP70 — World Updates (@newsupdates087) March 17, 2026

E incluso advirtió de la disyuntiva vital:

«Puede rectificar el rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o puede permitir que nos hundamos aún más en la decadencia y el caos. Tiene usted la última palabra».

«Fue un honor servir en su administración y a nuestra gran nación», firmado: Joseph Kent, Director del Centro Nacional Antiterrorista.

Personaje

Sirvió 20 años en el ejército (75.º Regimiento Ranger y Fuerzas Especiales) y posteriormente trabajó en el Centro de Actividades Especiales de la CIA.

Candidato republicano por el 3.er distrito de Washington en 2022 y 2024, perdiendo en ambas ocasiones ante la demócrata Marie Gluesenkamp Perez.

Antes de dirigir el NCTC, se desempeñó como jefe de gabinete de Tulsi Gabbard, la Directora de Inteligencia Nacional, a principios de 2025.

Finalmente, identificado con el ala de derecha del Partido Republicano, apoya teorías sobre irregularidades en las elecciones de 2020.

E incluso, cuestiona la versión oficial del asalto al Capitolio del 6 de enero.