Vuelos: Opera con normalidad el tránsito aéreo nacional

EE.UU emitió una nota precautoria a vuelos en la vertiente del Pacífico por actividad militar, días antes señaló lo mismo en el Caribe

Regeneración, 16 de enero de 2025. Una nota para pilotos por parte de la autoridad norteamericana fue precisada por las autoridades de México quienes descartan afectaciones en los vuelos en nuestro país.

Y es que se trata de una Notice to airmen que señala precaución al volar en la vertiente del Pacífico por actividad militar.

En específico se alerta de posibles interferencias en sistemas de navegación.

Cabe destacar que Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SITC) de México confirmó la especie con las autoridades de aviación de EE.UU.

Por ello, la confirmación de que todo opera con normalidad en el país.

Nota

Y es que la nota habla de riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y zonas del norte de Sudamérica, incluidos Panamá, Colombia y Ecuador.

«Los avisos permanecerán vigentes desde este viernes hasta el 17 de marzo», se indica.

Precisamente, para clarificar, la SICT dijo que la Federal Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos emitió recientemente un Notice To Airmen (NOTAM)) de carácter preventivo.

«Es importante precisar que este NOTAM no constituye una prohibición», precisa el comunicado de México.

Esto es, que se trata de una medida «de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo».

«No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos».

De acuerdo con información proporcionada por la Federal Aviation Administration (FAA), el NOTAM fue emitido exclusivamente para operadores civiles de los Estados Unidos.

«…,, incluyendo sus aerolíneas y pilotos, ya que dicha autoridad únicamente tiene competencia para emitir disposiciones aplicables a operadores de su país».

Este tipo de condiciones han sido identificadas, «y se trata de una medida de comunicación preventiva similar a otros NOTAM emitidos previamente por la FAA en la región del Caribe semanas atrás«.

Seguidamente se aclara que dichas condición «ahora se extiende al área del Pacífico».

Sin efecto

«La SICT reitera que no existe afectación alguna para la aviación civil en México, ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional».

Además, aclaró que mantiene una comunicación permanente con autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento a este tipo de avisos.

Desde luego, «en el marco de la cooperación y la seguridad operacional».

Cabe destacar que se indica que «este comunicado fue consultado y validado con la FAA» de EE.UU.

Medida

Como se indica la administración federal de aviación pidió a las aerolíneas comerciales que extremen la precaución al sobrevolar partes de América Latina por «actividad militar».

En los que alerta sobre posibles riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y zonas del norte de Sudamérica, incluidos Panamá, Colombia y Ecuador.

«existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo y en las fases de llegada y salida del vuelo».

Lo que podrían interferir con los sistemas de navegación de los aviones.

El NOTAM también advierte de la posible presencia de condiciones peligrosas sobre el océano Pacífico y el golfo de California.

Remarcó que las aerolíneas deben mantenerse alerta ante la posibilidad de interferencias en la navegación en las regiones afectadas.