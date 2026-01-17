Fiscalía CDMX Recupera patrimonio ciudadano: 430 inmuebles

CDMX: La fiscal Bertha Alcalde destaca el combate a la corrupción inmobiliaria y la extinción de dominio en su primer informe

Regeneración, 16 de enero de 2026.– La justicia por fin muerde el bolsillo de los corruptos. Bertha Alcalde Luján presentó su primer informe al frente de la Fiscalía capitalina. El dato fuerte es esperanzador.

La institución logró restituir 430 inmuebles a sus legítimos dueños. Parece fácil, pero es una batalla contra el despojo. “La justicia no debe limitarse a la prisión”, afirmó la funcionaria tajante.

Se busca recuperar bienes para resarcir a la sociedad. Por eso, el golpe al crimen organizado fue directo al patrimonio. Lograron 41 sentencias de extinción de dominio. ¿Pero qué es eso? Básicamente, el Estado les quita sus propiedades legalmente.

Si el inmueble fue usado para delinquir, se pierde para siempre. No importa si no hay una condena penal todavía. Es una herramienta poderosa contra los que se creen intocables.

Hoy estuve presente en el Primer Informe de Resultados de la titular de la @FiscaliaCDMX, @BerthaAlcalde.

El gran trabajo que la #FGJCDMX, ha realizado en este año de labores, ha permitido grandes resultados como: más cumplimientos de órdenes de aprehensión que se incrementaron… pic.twitter.com/FkWhlsal5Z — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) January 16, 2026

El fin del negocio sucio

El famoso «Cártel Inmobiliario» también recibió su merecido. Hay investigaciones muy serias contra exservidores públicos corruptos. Estos personajes facilitaron construcciones irregulares por dinero o departamentos.

Para agilizar la justicia, se usaron acuerdos de reparación del daño. Así, los implicados entregaron inmuebles para evitar juicios eternos. “Ahora forman parte del patrimonio público o tienen fines sociales”, explicó Alcalde.

Acompañaron a la Fiscal figuras de peso político. Estuvieron presentes autoridades del Gobierno de la Ciudad y fuerzas federales. La colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera fue clave. Rastrearon el dinero sucio para encontrar estas propiedades escondidas.

🔴 #AlMomento | 🕵️‍♀️ La fiscal de la #CDMX, Bertha Alcalde, presentó su primer informe, donde destacó la restitución de 430 inmuebles y 41 sentencias de extinción de dominio contra el crimen organizado. 💪🏽 Conoce todos los detalles aquí 👇https://t.co/uxdCaJ7jCC pic.twitter.com/R73hIoslaZ — Conexión H (@h_conexion) January 16, 2026

Diez rutas para la paz

El informe no se quedó solo en ladrillos. Alcalde detalló 10 estrategias prioritarias para su gestión. La búsqueda de personas desaparecidas es el eje central. Se busca una fiscalía humanista y muy cercana a la gente.

También resaltó la baja en delitos de alto impacto. El enfoque es claro: proteger a los más vulnerables siempre. Es una lucha larga contra la impunidad histórica. Pero hoy, 430 familias recuperaron un techo y su tranquilidad.