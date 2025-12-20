Cae el Armando N, alias el Delta 1 en Zapopan, Jalisco

Delta 1 o Máximo, alias del tercero al mando del CJNG en zona metropolitana de Guadalajara y de su expansión en Michoacán. Detenido

Regeneración, 19 de diciembre de 2025. En redes destacan acciones de seguridad que culminaron con la detención del Delta 1, quien es considerado el tercero al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y es que se indica que Armando ‘N’, alias Delta 1, está relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a EE.UU.

Mismo, detenido precisamente en Jalisco.

Cabe destacar que se trata de trabajos de inteligencia para detener a generadores de violencia e impedir la fabricación de sustancias ilícitas.

Asimismo fuentes de Seguridad preciaron de dos dos acciones en Jalisco y Durango, por la Defensa, la Marina, fiscalía federa, Guardia Nacional y Protección Ciudadana (SSPC).

Acciones donde detuvieron al citado líder de una célula delictiva e inhabilitaron un laboratorio clandestino.

Harfuch relató el seguimiento al señalado por homicidios, extorsiones, tráfico de drogas, con presencia en varios municipios de ese estado.

«Además de ser responsable de la expansión de un grupo criminal en el estado de Michoacán», indica.

Así con datos de prueba y se obtuvo una orden de reaprehensión por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio.

Seguidamente, se relata un recorrido de seguridad, en la colonia Colinas de Atemajac, en Zapopan, Jalisco; los efectivos lo ubicaron.

Y, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de reaprehensión en su contra, luego remitido al Ministerio Público.

Al tiempo que en redes recuerdan que este generador de violencia controlaba las actividades delictivas en el complejo penitenciario de Puente Grande.

E incluso se encargaba de coordinar la célula de sicarios «Los Deltas» en los principales municipios de Jalisco, considerados un grupo extremadamente violento.

Además se indica que se trata de Armando Gómez Núñez, de 46 años de edad y supuesto comandante de sicarios.

Bajo su mando, el grupo se dedica a la privación de la libertad de personas, quienes eran trasladadas a casas de seguridad para ser sometidas a tortura y posteriormente privadas de la vida.

Se le considera un hombre de confianza y operador principal de Juan Carlos ’N’, alias J3, quien es hijastro del líder de El Mencho.

También, Delta 1 es señalado como el responsable de la expansión del CJNG en el estado de Michoacán, presuntamente mediante una alianza con el grupo delictivo conocido como Los Viagras.

Como se sabe el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se originó entre 2009 y 2010 como una escisión del ahora extinto Cártel del Milenio.

Esto, tras la captura de Óscar Nava Valencia («El Lobo») y la muerte de Ignacio «Nacho» Coronel, líder del Cártel de Sinaloa que fungía como su protector en Jalisco.

Antes el grupo operaba como una célula de sicarios denominada «Los Matazetas», creada bajo el mando de Nacho Coronel para combatir a Los Zetas en el occidente de México.

En 2010, el Cártel del Milenio se dividió en dos facciones: «La Resistencia» y «Los Torcidos».

Esta última, liderada por Nemesio Oseguera («El Mencho»), Erik Valencia («El 85») y Abigael González («El Cuini»), prevaleció y se consolidó bajo el nombre de CJNG.

Sin embargo, se apunta que el éxito financiero y operativo se debió a su alianza estratégica con Los Cuinis, quienes aportaron una red de lavado de dinero y logística internacional.

Inicialmente aliado al Cártel de Sinaloa, para 2013 rompieron relaciones definitivamente.

Hoy en día, el CJNG es considerado una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

E incluso, con un control significativo sobre el tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos, Europa y Asia.