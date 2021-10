Por Dnielle Cabrera

RegeneraciónMx.- Comúnmente hemos escuchado la frase “el ganador lo toma todo”; y no es que simplemente “le vaya bien”, sino que ¡lo toma todo! Y como este ejemplo encontramos a varias personalidades que, por palancas familiares, logran tener puestos en el gobierno que no benefician a nadie sino a ellos mismos.

Este es el caso de Cecilia Sheridan, hermana del afamado ladrón del erario de los mexicanos y del busto de Ramón López Velarde: Guillermo Sheridan. Cecilia, sin haber terminado la carrera, ya disfrutada de un buen puesto en el CIESAS facilitado por su cuñada. Ese sería el inicio de una vida de lujos y privilegios para la antropóloga Sheridan.

Nadie entendió por qué su hermano, Guillermo Sheridan, después de haber vivido del erario de los mexicanos, gracias al legado de Ramón López Velarde, (Guillermo es el director de la Fundación Casa del Poeta I.A.P., que fuera casa del poeta López Velarde), mandó robar el busto del escritor zacatecano (una efigie que adornaba el parque ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX) y colocarle en su lugar una cabeza de mono.

También es difícil entender la relación que hay entre la antropología (ciencia que estudia la humanidad para resolver los problemas que implica) y la incongruente vida lujosa, excluyente de los beneficios humanos ejercida por Cecilia Sheridan.

Estamos hablando de dos hermanos: Guillermo (director de la Casa del Poeta) y Cecilia Sheridan (coordinadora del CIESAS), que encabezan dos organismos que no aportarán nada a la humanidad, pero representarán un fuerte peso para el presupuesto gubernamental. Dinero que se invertirá en interminables investigaciones que veremos reflejadas en algunos folletos o libros para su deleite familiar y social.

En el caso de Cecilia: Investigaciones acerca de los indios, del sindicato de obreras desmanchadoras de café, de la clase Obrera de Azcapotzalco, de la colonización en México, del agua en Monterrey, pero ¡ninguna solución!

Aunado a esto, vienen más y más beneficios, pues ella, además de ser coordinadora maestra de antropología social en el CIESAS Noreste, también tiene un cargo directivo en el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología y es vicepresidenta en American research Network. ¡Sin añadir los cursos y talleres ofrecidos a precios muy altos qué en el CIESAS se ofrecen!

Todo en un solo paquete: Negocio escolar sin inversión económica personal (el gobierno paga), viajes a Puerto Rico, a Barcelona, una computadora notebook de 18 mil pesos, un auto BMW y su pésimo carácter elitista y etílico por los alcoholes en su aliento; por cierto, estos últimos, también auspiciados por el presupuesto del gobierno.

¡No te emociones! No creas que la carrera de antropología deja para tanto… Los parentescos sí, las palancas sí, los impuestos de los mexicanos sí.

¿Qué sucedería si el gobierno se diera la tarea de hacer una investigación en cada puesto ocupado en todas las dependencias, organismos, instituciones y organizaciones que reciben subsidios, apoyos, donativos y fideicomisos de los impuestos que pagan todos los mexicanos? ¡Estoy segura que ni un químico clínico vería a tantos parásitos juntos!

Pero estos parásitos no son de los que se multiplican, no, no, no, son una pequeña casta que acapara todo, ¡que se vomita de tanto tragar!

¡Apoyemos la moción! Que se abran las investigaciones y terminemos con el parasitismo patológico proveniente de los gobiernos anteriores. Promovamos la salud y los nuevos hábitos para el beneficio de todos los mexicanos. Qué el dinero se invierta para los que sí trabajan y sí dan soluciones. Porque ocupar un puesto de trabajo sin dar resultados también es robar.

* Cantante y panelista en Los Datos duros.

