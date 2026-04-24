Tren Suburbano será del Gobierno de México y llegará al AIFA

Sheinbaum anuncia la adquisición estatal del Tren Suburbano. El nuevo Tren Felipe Ángeles conectará la CDMX con el AIFA

Regeneración, 23 de abril de 2026.– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la adquisición formal del Tren Suburbano por parte del Gobierno Federal.

Esta infraestructura pasará de la administración privada a la gestión pública a través del Fondo Nacional de Infraestructura.

La mandataria confirmó que el sistema cambiará oficialmente su nombre comercial a Tren Felipe Ángeles próximamente.

“Ese tren ahora va a operar como un tren a manos del Gobierno”, enfatizó la jefa del Ejecutivo.

El acuerdo se logró mediante una negociación exitosa y de común acuerdo con las empresas operadoras actuales.

La Presidenta destacó que esta medida busca devolver al pueblo de México el control de sus vías de comunicación.

“De manos de privados a manos del pueblo de México”, subrayó la funcionaria durante su conferencia matutina diaria.

Este cambio administrativo permite integrar el servicio al plan nacional de recuperación de los trenes de pasajeros.

Inversión estratégica y tarifas sociales

El director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, detalló que la operación requirió 5 mil 999 millones de pesos.

Gracias a esta inversión, el Estado Mexicano tendrá ahora una participación accionaria total del 100 por ciento.

El organismo se convertirá legalmente en una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria con altos estándares de calidad.

Las autoridades aseguran que el uso de los recursos será eficiente y privilegiará la seguridad del usuario.

Las tarifas vigentes se mantendrán en 11.50 pesos para trayectos cortos y 26.50 para los tramos largos.

Se trabaja intensamente para integrar este sistema a la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.

El ramal hacia el AIFA tendrá un costo promocional de 45 pesos por el trayecto completo inicial.

“Toda la red va a poder ser operada de manera pública”, añadió la Presidenta sobre el modelo financiero.

Expansión y conectividad hacia el norte

El próximo domingo 26 de abril se inaugurará formalmente el esperado tramo que conecta Lechería con el AIFA.

Esta nueva etapa ferroviaria contará con siete estaciones clave para facilitar el traslado de miles de pasajeros diarios.

El proyecto contempla una tercera fase que extenderá la ruta desde el aeropuerto hasta la ciudad de Pachuca.

“El tramo Lechería-AIFA se inaugurará el próximo domingo 26 de abril”, confirmó la mandataria ante los medios.

La adquisición es una pieza fundamental del ambicioso Plan México en materia de infraestructura de transporte masivo.

La administración actual busca conectar Querétaro, Irapuato y Nuevo Laredo mediante una red ferroviaria moderna y accesible.

Se valora también la creación de una ruta que enlace directamente a la capital del país con Veracruz.

Esta red pública garantiza precios más bajos que los medios de transporte tradicionales para beneficio de las familias.