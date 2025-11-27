Organizaciones mexicanas convocan manifestación en solidaridad con Palestina

Por Pedro Gellert

El próximo sábado 29 de noviembre es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Este año esta fecha histórica, proclamada por la Asamblea General de la ONU en 1977, es aún más trascendental para las fuerzas progresistas y democráticas del mundo entero, dada la situación política y humanitaria tan crítica en Palestina.

Al menos 100 mil palestinos han sido asesinados durante la ofensiva que Israel lanzó contra la Franja de Gaza desde el 7 octubre de 2023, según el Instituto alemán Max Planck de Investigación Demográfica. La abrumadora mayoría de los edificios de Gaza –escuelas, viviendas, hospitales, infraestructura- ha sido destruida y su reconstrucción tardará muchas décadas.

En la Ribera Occidental (Cisjordania) hay ataques constantes por parte de colonos israelíes que viven en asentamientos ilegales en contra de la población palestina. Esos ataques violentos están respaldados, desde luego por el ejército israelí. Altos dirigentes israelíes del gobierno de extrema derecha de Benjamin Netanyahu no ocultan su plan de anexar todo ese territorio palestino ocupado.

El Plan de Paz de Donald Trump no ha detenido el genocidio israelí. Desde que dicho Plan fue anunciado el pasado 10 de octubre, Israel ha violado el cese al fuego en Gaza más de 500 veces.

A pesar del reclamo de la comunidad internacional, Tel Aviv se niega a aceptar ni siquiera la posibilidad de un Estado palestino independiente y soberano, el único camino en este momento para garantizar los derechos nacionales y bienestar del pueblo palestino y poner fin a la ocupación y limpieza étnica.

Dado este panorama, las organizaciones mexicanas solidarias con la causa palestina opinan que se requiere una respuesta contundente en apoyo al pueblo palestino.

Se ha convocado una gran marcha de solidaridad con Palestina en CDMX el sábado 29 de noviembre a las 4pm desde el Hemiciclo a Juárez a la Embajada de Estados Unidos. Todas y todos están invitados a participar.

Video de la embajadora palestina en México, Nadya Rasheed: https://youtube.com/shorts/zoou7gasVns?si=Mb71N3HHQU1K1fVB

Videos invitando a la marcha realizados por varias personalidades y activistas: https://www.youtube.com/@PlataformaCom%C3%BAnporPalestina/shorts